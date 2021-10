Norris: Lange doordraaiers maken het lastig voor McLaren in Turkije

McLaren scoorde een 1-2 in Monza, waarna Lando Norris ook in Sochi lange tijd op weg leek naar de overwinning. Het zal vanmiddag in Turkije echter raar moeten lopen als McLaren ook op het Istanbul Park weer mee wil vechten om de overwinning. Het circuit ligt de MCL35M beduidend minder, waardoor Daniel Ricciardo tijdens de kwalificatie al werd uitgeschakeld in Q1 en teamgenoot Norris genoegen moet nemen met de zevende startplek.

“Ik denk niet dat het iets te maken heeft met de downforce”, legt Norris het relatieve gebrek aan snelheid uit. “Het is gewoon het karakter van dit circuit, het soort bochten dat je hier hebt. Net als in Zandvoort heb je hier bochten met een langere apex, daar hebben wij het lastig mee. Het komt dan ook wel een beetje als verwacht, het is geen verrassing dat we het hier wat lastiger hebben. Als je het lastig hebt wil je het echter pas geloven zodra je het in bepaald opzicht ook zelf ervaart.”

Teamgenoot Daniel Ricciardo denkt dat ook de vele druk op de voorbanden in Turkije McLaren niet in de kaart speelt: “Het was vooral een verrassing hoeveel grip er hier ligt vergeleken met vorig jaar”, aldus de Australiër, die de race vanwege een motorwissel achteraan moet starten. “Die lange bochten zijn heel erg zwaar voor de voorbanden, met name in bocht 8. Daar zijn wij niet het sterkste in.”

Terugblikkend op zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie sprak Ricciardo: “Ik was gewoon niet snel genoeg op de zachte band. Ik had het daar vrijdag al wat lastig mee. Niet zo gek veel, maar ik moest er wel nog wat zien te winnen. We hadden uiteindelijk twee sets in Q1, maar het voelde nog steeds niet alsof ik er echt mijn tanden in kon zetten.”

McLaren zal in Turkije vooral zo weinig mogelijk terrein willen verliezen op het team van Ferrari. De Italiaanse renstal heeft in de strijd om de derde plek bij de constructeurs 17,5 punt achterstand op McLaren, al bevindt Charles Leclerc zich met een derde startplek wel in een uitstekende uitgangspositie om dat gat in Turkije wat kleiner te maken.