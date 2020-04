Organisatie GP Italië waarschuwt voor herhaling Melbourne

De race in Melbourne ging op het laatste moment niet door nadat een medewerker van McLaren positief was getest op COVID-19 en het Engelse team besloot zich terug te trekken. De late afgelasting zorgde voor hectische taferelen bij de ingang van het circuit: honderden fans stonden voor dichte deuren en hadden urenlang geen idee waar ze aan toe waren.

Sinds die dramatische seizoensopener in Australië zijn er nog eens acht Grands Prix uitgesteld en afgelast. En het lijkt er steeds meer op dat ook de Franse en Belgische Grand Prix niet op hun eigen datum door kunnen gaan. In beide landen is onlangs het verbod op de organisatie van grote evenementen verlengd.

Bij de Automobile Club d’Italia (ACI) dat de Italiaanse Grand Prix organiseert, is men onzeker over het doorgaan van de race op Monza op 6 september, maar de promotor laat weten dat het “een ramp” voor de sport zou zijn als zich een herhaling voordoet van het scenario van Melbourne. “We kunnen het ons niet veroorloven fouten te maken zoals die in Australië zijn gemaakt, toen de Grand Prix werd afgelast terwijl het al publiek voor het circuit stond”, zegt ACI-president Sticchi Damiani tegen de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. “Dat was voor iedereen een klap, van Liberty Media tot de teams en de lokale organisatoren. Om nu opnieuw te beginnen en dan weer gedwongen te worden om te stoppen, zou een ramp zijn.”

Het Autodromo Nazionale Monza ligt in de Italiaanse regio Lombardije, dat de afgelopen maanden bijzonder hard is getroffen door het coronavirus en waar de bevolking nog steeds in lockdown zit. De crisis in het begin lijkt nog lang niet voorbij en Damiani roept de Formule 1 dan ook op om voorzichtig te zijn. “We hebben te maken met een situatie van grote onzekerheid. We moeten voorzichtig zijn en oppassen. We moeten eerst goed weten wat er gebeurt in de landen waar de Grands Prix worden verreden en wat er gebeurt in Italië en Groot-Brittannië, de landen waar het meeste personeel in de paddock vandaan komt.”

Mocht de Formule 1 besluiten om weer van start te gaan, dan hoopt Damiani dat de teams flexibel genoeg zijn om binnen twee maanden weer te racen. Volgens de ACI-president hebben de teams een verzoek ingediend om vroegtijdig geïnformeerd te worden over een eventuele herstart. “De teams hebben om een vooraankondiging gevraagd van negentig dagen. Als we dan aan [race in] juli denken dan zijn we al aan de late kant. Maar misschien kunnen de teams wel terug naar een vooraankondiging van zestig dagen”, aldus Damiani.

Met medewerking van Filip Cleeren en Franco Nugnes

Hoe McLaren de stekker uit de Grand Prix van Australië trok: