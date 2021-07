Gaan zachtere banden voor verschuivingen zorgen in GP Oostenrijk?

Lewis Hamilton maakte er zondag na zijn nederlaag in de Oostenrijkse Alpen geen geheim van dat Mercedes ergens meer snelheid vandaan moet zien te toveren, nadat het “onmogelijk” was gebleken om WK-leider en racewinnaar Max Verstappen bij te houden in de race. Het feit dat er een week later alweer geracet wordt in Spielberg geeft Mercedes maar een paar dagen de tijd om op zoek te gaan naar een betere rondetijd, terwijl ook de andere teams niet stil hebben gezeten om komend weekend sterker voor de dag te komen.

Dat twee opeenvolgende races op hetzelfde circuit niet dezelfde uitkomst hoeven te hebben is vorig jaar al duidelijk geworden. Daarnaast heeft Pirelli voor komend weekend ook nog voor een andere bandenselectie gekozen. De meeste teams kozen afgelopen zondag tijdens de GP van Stiermarken voor een eenstopper, geholpen door de compoundkeuze van Pirelli die met de C2, C3 en C4 in het midden van het beschikbare spectrum lag. Dit weekend gaat Pirelli een stapje zachter met de C3, C4 en C5, waardoor de medium van vorige week dit weekend opeens de harde compound is.

Kansen voor Mercedes

De keuze voor zachtere bandencompounds – en daarmee een kortere levensduur van de banden – opent de deur voor meer strategische opties dit weekend, waarmee het ook meteen een belangrijk aandachtspunt voor Mercedes wordt: "Zoals jullie hebben gezien was een eenstopper met de twee hardste compounds afgelopen weekend mogelijk, maar dat zal mogelijk een grotere uitdaging vormen tijdens de Oostenrijkse Grand Prix komend weekend", aldus James Vowles, die bij Mercedes verantwoordelijk is voor de strategie. “Dit levert ons een uitdaging, maar ook een kans op. Het betekent dat de omstandigheden niet hetzelfde zullen zijn dan een week eerder.”

“In ons team zijn we altijd heel eerlijk tegenover elkaar en hebben we goede debriefs. Elke afdeling gaat altijd op zoek naar iedere milliseconde die ze de week ervoor hebben laten liggen. We kunnen daarom ook wel aannemen dat de Oostenrijkse GP dit weekend niet noodzakelijk hetzelfde resultaat zal opleveren als de week ervoor. Er zijn genoeg verschillen, genoeg dat er voor ons mogelijkheden kunnen liggen."

De zachtere banden zijn echter geen oplossing voor de voornaamste zwaktes die afgelopen weekend tot de nederlaag van Mercedes leidden. Het team verklaarde na afloop dat het een andere kant was ingeslagen met de afstelling van de auto en dat het nog probeert te begrijpen of dat mogelijk heeft bijgedragen aan het feit dat het team niet in staat was om het gevecht met Red Bull aan te gaan.

“De zachtere banden maken er misschien een tweestopper van, maar uiteindelijk kwamen we gewoon snelheid tekort en was ook de slijtage van de banden voor ons wat nadeliger”, vertelt Mercedes’ trackside engineering directeur Andrew Shovlin. “Of het nu een eenstopper op de hardere compounds of een tweestopper op de zachtere banden wordt, de oplossing voor de problemen zal hetzelfde blijven We moeten de auto gewoon iets sneller zien te maken en ervoor zorgen dat hij iets beter omgaat met de achterbanden. Dat zal alleen maar veranderen als de weersomstandigheden heel anders gaan zijn, dus ik verwacht dat we ons moeten blijven focussen op die onderdelen.”

Alonso ziet nadelen voor teams in middenmoot

Alpine-coureur Fernando Alonso begint met de nodige vraagtekens aan het tweede raceweekend op de Red Bull Ring. De Spanjaard vindt het vooral door de kortere vrije trainingen dit jaar moeilijk te voorspellen wat de impact zal zijn van de zachtere banden, maar vreest dat uiteindelijk vooral de teams in de middenmoot er de gevolgen van zullen ondervinden.

Teams die op zaterdag met de zachte compound (C5) het derde kwalificatiedeel bereiken zullen de race namelijk ook op deze zachtere band aan moeten vangen, wat met het oog op een geplande eenstopper nadelig kan uitpakken. “Het gaat een uitdaging worden om de race met één pitstop uit te rijden wanneer je start op de C5, dat gaat lastig worden”, aldus de Spanjaard. “De snellere auto’s zullen de luxe hebben om die band te ontwijken [en te kwalificeren op de mediums], maar de teams in de middenmoot hebben die luxe niet. Dat is het nadeel van deze regels. Ze hebben een regel bedacht die de show moet verbeteren, maar het is alleen een voordeel voor de grotere teams.”

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ook Ferrari zal niet al te blij zijn met de zachtere bandenkeuze voor komend weekend. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren afgelopen zondag snel in de race en bezorgden de Scuderia een dubbele puntenfinish, maar de SF21 lijkt het dit seizoen lastiger te hebben op zachtere banden: “De harde banden zijn momenteel beter voor ons, totdat we een antwoord vinden op wat er bij ons gebeurde in Paul Ricard”, vertelt Sainz, nadat Ferrari in Frankrijk met beide auto's buiten de punten eindigde door een hoge bandenslijtage. “Afgelopen weekend hadden we geen problemen met de banden en konden we de race rijden zoals we het wilden. We moeten wel nog uitvogelen wat er is gebeurd in de kwalificatie, want het is een beetje raar dat we sneller waren in de race dan tijdens de kwalificatie. Normaal is het omgekeerd.”

Verstappen verwacht kleinere verschillen

De coureur die het meeste te verliezen heeft is echter Max Verstappen. Hij was in de GP van Stiermarken ongenaakbaar en lag zeventien seconden voor op Lewis Hamilton, toen deze aan het einde van de race nog de pits in werd geroepen om op een vers setje banden de snelste raceronde te kunnen rijden. “De teams zullen alles gaan analyseren, dus het is vanzelfsprekend dat het komend weekend iets dichter bij elkaar zal zitten”, sprak Verstappen afgelopen weekend na de race. “Je begrijpt iets beter wat er allemaal speelt, maar het zal ook heel interessant worden om te zien welke impact de zachte banden gaan hebben. We moeten ook nog afwachten welke rol het weer gaat spelen. We hadden afgelopen weekend een sterke auto. Ik hoop dat we de vorm komend weekend vast kunnen houden.”