F1-update: “Vreemd gevoel” nekt Verstappen, Russell blinkt uit

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers terug op de vrijdagse actie op het circuit van Silverstone. Hoe kon het dat Max Verstappen in de vrije training nog zo’n riante voorsprong had, maar in de kwalificatie zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton? We praten je uitgebreid bij over het vooraf bedachte opzet van Mercedes, de problemen bij Verstappen en de reacties van alle hoofdrolspelers.

Uiteraard ook aandacht voor uitblinker George Russell, die voor het tweede Grand Prix-weekend op rij het derde kwalificatiedeel wist te bereiken met zijn Williams. We sluiten af met een vooruitblik op de allereerste sprintkwalificatie, die zaterdag de startopstelling voor de Grand Prix zal bepalen. Wat kunnen F1-fans verwachten?

