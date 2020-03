Promoted: Waarom een bezoekje aan Paul Ricard een goed alternatief is voor Zandvoort

Dicht bij de zee, grote steden in de buurt, een mooi entertainmentprogramma rondom de races en gezellige campings vol met Formule 1-fans. Het zou zomaar uit de reclamefolder van Circuit Zandvoort kunnen komen, maar het slaat net zo goed op de Franse GP op Paul Ricard. Met daarbij een zekerheid: mooi weer gegarandeerd! In de omgeving van het circuit is het heerlijk toeven in de Riveira, met pittoreske dorpjes maar ook het bruisende Marseille.

Ook prijstechnisch is de race uitermate interessant en goed te combineren met een vakantie in het zuiden van Frankrijk. De race op Paul Ricard is een wat betreft losse tickets een van de meest betaalbare evenementen op de kalender. Bovendien is het circuit zeer gemakkelijk te bereiken via verschillende vliegvelden in de regio, waaronder Marseille Provence, Nice Cote d’Azur en Toulon-Hyeres, waarop verscheidene low-budget luchtvaartmaatschappijen vliegen.

Eenmaal in Frankrijk heb je een groot assortiment aan mogelijkheden voor je verblijf, waaronder lokale bed & breakfasts, gezellige, door familie gerunde hotels, luxe hotels en een breed assortiment aan appartementen. Maar als je de sfeer van een Grand Prix echt goed tot je wil nemen: Waarom dan geen tent mee en kamperen? De Franse Grand Prix biedt verschillende kampeermogelijkheden en het feit dat het evenement in juni plaatsvindt, betekent dat je kunt genieten van lange, zomerse avonden en de kans op regen minimaal is. De kampeerterreinen zijn bovendien ideaal gesitueerd ten opzichte van het circuit, waardoor het maar een korte wandeling is naar de toegangspoort. Er is dus geen lange voettocht, busreis of autorit nodig om bij de baan te komen.

Heb je geen zin om de reis naar Frankrijk te organiseren? Dan zijn er uitstekende all-in pakketten beschikbaar. Je vertrekt op woensdagavond per luxe touringcar vanuit Amsterdam. Vanaf dat moment kan je heerlijk achteroverleunen en je alvast verheugen op de actie die je gaat meemaken. Je wordt door het mooie Franse landschap rechtstreeks naar het Circuit Paul Ricard vervoerd. Daar arriveer je op donderdag rond lunchtijd. Er staat al een tent voor je klaar op de officiële camping voor de GP. Het enige dat je nog hoeft te doen, is te genieten van een weekend vol raceactie met vele gelijkgestemde fans.

5 travel deals voor de GP van Frankrijk

Standaard toegangstickets zijn in combinatie met reis en verblijf beschikbaar vanaf 1.352,- euro per persoon maar de tickets kunnen op individuele wensen voor locatie en budget afgestemd worden. Zit je graag in een heftige remzone waar mogelijk veel ingehaald wordt? Dan zijn Virage Du Pont (1.616,- euro per persoon) of Sainte Baume (1.572,- euro per persoon) ideale opties. Wil je genieten van de ongelofelijke bochtensnelheid van de Formule 1? Dan biedt Le Beausset (1.506,- euro per persoon) een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Ben je op zoek naar de ultieme ervaring? Kies dan voor een upgrade naar een plekje op start-finish en volg de start en alle pitactie vanuit je luie stoel (1.737,- euro per persoon).

Kortom: heb je je kans gemist voor de Dutch Grand Prix? Kom lekker naar Paul Ricard en geniet daar van een weekend bomvol actie!