Promoted: De beste momenten van de Franse GP op Paul Ricard

1973 – Een bijzondere eerste zege voor Peterson en een speciale thuisrace voor Cevert 1 / 5 Foto door: Motorsport Images De tweede Franse GP op Paul Ricard verliep spectaculair, met een rookie als hoofdrolspeler, een clash tussen de leiders en de eerste overwinning van een legende. Debutant Jody Scheckter nam in McLarens sensationele M23 de leiding in handen. Lotus-topper Ronnie Peterson leidde na een geweldige start vanaf de tweede rij de jacht op de leider. Kort achter hem de Franse thuisrijder François Cevert. De M23 beschikte over een ongeëvenaarde topsnelheid waardoor Scheckter Peterson achter zich kon houden. De Zweed besloot na enige tijd zelfs om teamgenoot en regerend wereldkampioen Emerson Fittipaldi voorbij te laten om de aanval op de McLaren te openen. Nadat Scheckter in het verkeer werd opgehouden opende Fittipaldi ietwat verrassend de aanval met een optimistische actie in de laatste rechterbocht. Scheckter gaf geen terrein prijs en de twee raakten elkaar, waardoor ze allebei uitvielen. Polesitter Jackie Stewart en Denny Hulme kregen eerder in de race al te maken met bandenproblemen, waardoor Peterson bij de veertigste poging zijn eerste Formule 1-zege boekte.

1980 – Zeven Fransen op de grid, Jones verslaat de Ligier-tweeling 2 / 5 Foto door: Motorsport Images Alan Jones was altijd beter in de races dan in de kwalificatie en dat bewees hij in de Grand Prix van Frankrijk 1980. De Williams-coureur startte als vierde en reed in de openingsfase op die positie rond, terwijl polesitter Jacques Laffite in de Ligier de dans leidde. Jones, Rene Arnoux in de Renault en de tweede Ligier van Didier Pironi raakten verzeild in een spetterend gevecht. Het drietal wisselde diverse malen van positie totdat de Williams-rijder in ronde 8 de leiding van het treintje achtervolgers pakte. Op dat moment had leider Laffite een voorsprong van acht seconden maar de Ligier kampte met enorm veel onderstuur en de Williams verkleinde het gat. Met twintig ronden te gaan nam Jones de leiding over. Pironi – een van de zeven Fransen in de race – verschalkte Laffite maar kon Jones niet meer achterhalen. De Australiër won met 4,5 seconden voorsprong en sprak na afloop van een van zijn beste races ooit.

1982 – Fransen leggen beslag op volledig podium 3 / 5 Foto door: Motorsport Images Het komt niet vaak voor dat de coureurs uit hetzelfde land het volledige podium innemen. Dat dat tijdens een thuisrace gebeurt, is nog unieker. Dat gebeurde in de Franse GP van 1982. Nadat de motoren van de Brabham-BMW’s van Nelson Piquet en Ricciardo Patrese waren geploft, hadden Rene Arnoux en Alain Prost een comfortabele 1-2 voor Renault in handen. Didier Pironi legde in zijn Ferrari beslag op de laatste podiumplaats. De Franse dominantie was daarmee nog niet ten einde, want Patrick Tambay finishte in de tweede Ferrari als vierde! Ondanks het succes was niet iedereen op het podium blij. Prost had nog altijd een realistische kans op de wereldtitel en voor de race was er een afspraak gemaakt dat Arnoux hem zou helpen als de kans zich zou aandienen. Arnoux deed dat niet en schade aan de ‘skirt’ van het grondeffect zorgde ervoor dat Prost niets kon uitrichten.

1986 – Emotionele terugkeer voor Williams 4 / 5 Foto door: Motorsport Images Frank Williams was in de jaren ’80 een van de voornaamste teambazen en de Williams-Honda FW11 zou het team in 1986 terugbrengen aan de top. Nog voordat het seizoen van start was gegaan, raakte Frank Williams betrokken bij een ernstig ongeluk op de terugweg van een test op Paul Ricard. Daarbij raakte de sympathieke Brit verlamd. Toen het team terugkeerde naar Paul Ricard voor de achtste ronde van het seizoen, leidde Williams het constructeurskampioenschap. Nigel Mansell en Nelson Piquet hadden al drie zeges behaald. Ayrton Senna vertrok in Frankrijk met de Lotus vanaf pole maar Mansell nam in de eerste bocht de leiding over. De eenstopstrategie van Alain Prost zorgde nog voor de nodige problemen maar Mansell was duidelijk de snellere en won met zeventien seconden voorsprong. Teamgenoot Piquet maakte het feest compleet met de derde stek, waarna Williams op weg ging naar een nieuwe constructeurstitel.