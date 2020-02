Promo: Waarom de Franse Grand Prix de perfecte zomerse pitstop is

Het einde van de maand juni leidt het begin van de zomervakantie in. De beste manier om die periode goed in te zetten is een trip naar de zon vol entertainment en adrenaline. De Franse Grand Prix op Circuit Paul Ricard beantwoordt aan die criteria. Breng je vrienden of familie mee voor een welverdiende trip weg van het drukke dagelijkse leven.

Je kunt het raceweekend natuurlijk gebruiken als perfecte start voor een grotere trip door de regio van de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Die heeft enorm veel te bieden en trekt daarom ook jaarlijks miljoen bezoekers aan uit de rest van Frankrijk en uit het buitenland.

In de vroege zomer is de regio bijzonder aantrekkelijk, met mooie badplaatsen aan de kust en charmante dorpjes als Lourmarin in de Luberon-vallei. Die trekpleisters worden met elkaar verbonden via wegen die door prachtige landschappen kronkelen. Neem ook de kans om de fijne lokale keuken te proeven, zoals de bekende bouillabaisse van Marseille of de traditionele, vegetarische gerechten van de Provence. Perfect om de honger te stillen na een stevige uitstap in het natuurpark van Verdon.

Voor de jetsetters onder ons die na de Formule 1-show nog meer willen zien is er Saint-Tropez, slechts anderhalf uur rijden van Circuit Paul Ricard. Er zijn verschillende mogelijke routes, die kan je samen met meer informatie terugvinden op de website van het Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Dé zomerrace van de Formule 1 heeft dus van alles wat, dus vergeet niet om de beste zitjes te bemachtigen op de tribunes van Circuit Paul Ricard en geniet van de unieke passie en sfeer van de F1. Of je nu een fan bent van Max Verstappen of een echte Ferrari-tifoso, kom in juni je favoriete rijders en teams aanmoedigen. Driedaagse kaartjes voor de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk 2020 zijn nog steeds verkrijgbaar via Motorsport Tickets.