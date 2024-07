F1 Hongarije op Viaplay TV - vrijdag 19 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1: Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Formule 1: Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Talkshow: Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

De twee vrijdagtrainingen worden live uitgezonden door Viaplay TV. Dat houdt in dat alle Formule 1-fans in Nederland de actie gratis kunnen zien via de nieuwe televisiezender. De uitzending van de eerste vrije training op de Hungaroring begint om 13.25 uur, vijf minuten voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat. Het commentaar bij de livebeelden komt van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Aan het einde van de middag staat de tweede training op het programma. De uitzending begint om 16.55 uur. Ditmaal wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op vrijdagavond wordt vanaf 22.30 uur de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung de voornaamste onderwerpen uit de sport. Uiteraard komen ook de meest opmerkelijke momenten uit de vrijdagtrainingen aan bod. Pitreporter Chiel van Koldenhoven is in Hongarije voor het laatste nieuws uit de paddock. Het programma duurt een uur en is een herhaling: de live-uitzending was eerder op de dag al te zien voor klanten van Viaplay.

F1 Hongarije op Viaplay TV - zaterdag 20 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1: Kwalificatie 22.00u - 23.15u Herhaling

Op zaterdag is er geen live Formule 1-actie te zien op Viaplay TV. Wel wordt op zaterdagavond de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije volledig herhaald. De uitzending begint om 22.00 uur. Er wordt geen voor- of nabeschouwing uitgezonden, maar alle actie op de baan is uiteraard wel te zien. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

F1 Hongarije op Viaplay TV - zondag 21 juli

Programma Tijden Soort verslag FIA F3: Hoofdrace 08.20u - 09.25u Live Formule 1: Kwalificatie 09.25u - 10.00u Samenvatting FIA F2: Hoofdrace 10.00u - 11.20u Live FIA F3: Hoofdrace 11.20u - 12.00u Samenvatting Porsche Supercup: Race 12.00u - 13.00u Live Formule 1: GP van Hongarije 20.00u - 22.00u Herhaling

Op zondag hoeft de raceliefhebber zich niet te vervelen bij Viaplay TV. Er staat heel wat actie gepland. De eerste race van de dag is al vanaf 08.20 uur te zien: de Formule 3-hoofdrace in Hongarije. Aansluitend volgen de hoogtepunten van de Formule 1-kwalificatie op de Hungaroring. Vanaf 10.00 uur is live de Formule 2-race op Hongaarse bodem te zien. Na afloop van deze race worden de hoogtepunten van de F3-wedstrijd uitgezonden. Vanaf 12.00 uur is de Porsche Supercup te zien.

De Formule 1 Grand Prix van Hongarije wordt niet live uitgezonden door Viaplay TV. Wel is op zondagavond de gehele race integraal terug te kijken. Deze uitzending begint om 20.00 uur en betreft dus een volledige herhaling van de gehele GP. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met bijdrages van analist Allard Kalff en pitreporter Chiel van Koldenhoven. Er is geen voor- of nabeschouwing.