Alpine voelt zich slachtoffer van titelstrijd tussen grote teams

In de strijd om de wereldtitel wees het team van Mercedes de FIA na de Spaanse Grand Prix op de meebuigende achtervleugel van Red Bull, wat uiteindelijk tot een nieuwe technische richtlijn van de FIA leidde. Vanaf de Franse Grand Prix worden de achtervleugels onderworpen aan strengere tests waardoor niet alleen Red Bull, maar ook Ferrari, Alfa Romeo en Alpine hun achtervleugels aan moesten passen. Laatstgenoemde is behoorlijk bitter over de hele soap rondom de achtervleugels. Hoewel het team haar achtervleugel naar eigen zeggen namelijk geheel volgens de reglementen heeft ontworpen, heeft het team toch extra werk en kosten in het ontwerp van een nieuwe achtervleugel moeten stoppen om ook te voldoen aan de strengere tests van de FIA.

“We zijn nog steeds wat aanpassingen aan de achtervleugels uit aan het vogelen na de beroemde technische richtlijn van de FIA, waar we eerlijk gezegd vrij bitter over zijn”, aldus Alpine-teambaas Marcin Budkowski. “Het heeft ons enorm veel moeite en geld gekost, omdat we het hebben over verschillende achtervleugels met meerdere varianten aan neerwaartse druk die allemaal aangepast moeten worden.”

“Wij voelen ons een beetje de nevenschade van de teams die vooraan om de titel strijden en elkaar onderuit proberen te halen door een bananenschil voor de voeten te gooien, door naar problemen te zoeken met de auto van de ander.”

Achtervleugel Alpine voldeed aan reglementen

Alpine is vooral gefrustreerd omdat het zelf begin dit jaar een achtervleugel heeft ontworpen die voldeed aan de oude reglementen, alvorens de voorschriften opeens werden aangepast: ‘Wij hebben onze vleugels ontworpen aan de hand van de reglementen”, vervolgt Budkowski. “Ze waren volledig legaal. We kwamen door alle tests van de FIA, elke homologatie voorafgaand aan het seizoen en ook tijdens de races die tot dusver hebben plaatsgevonden. We moeten er nu enorm veel middelen en geld tegenaan gooien om de achtervleugel weer aan te passen omdat er strengere tests werden ingevoerd, terwijl het qua prestaties heel weinig verschil oplevert voor ons.”

“Het kost ons tijd en geld wat we willen investeren in de auto van volgend jaar. We begrijpen dat de FIA deze tests mag aanpassen wanneer ze willen, maar de impact ervan op een team van onze grootte is enorm.”