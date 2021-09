Hoewel de eerste Formule 1-race in Zandvoort sinds 1985 slechts met twee derde van de totale capaciteit mocht doorgaan, waren de tribunes op het duinencircuit goed gevuld tijdens het eerste weekend van september. Beelden van massale mensenmassa’s achter de tribunes zorgden online voor flink wat ophef en leidden onder andere tot flinke kritiek uit de evenementenbranche, nadat talloze festivals in tegenstelling tot de Dutch Grand Prix vanwege de pandemie niet door mochten gaan.

0,045 procent test positief

Ondanks alle ophef en het feit dat er dagelijks zo’n 70.000 Formule 1-fans aanwezig waren in Zandvoort, heeft de Dutch Grand Prix niet tot een massale uitbraak van het coronavirus geleid onder de bezoekers. De GGD Kennemerland laat vrijdag weten dat tot dusver 88 mensen positief zijn getest op het virus tijdens of na hun bezoek aan de Dutch Grand Prix. Het gaat daarmee slechts om 0,045 procent van het aantal bezoekers van het Grand Prix-weekend.

De GGD concludeert dat er voorlopig geen sprake is van een corona-uitbraak onder de bezoekers van de race. Wel laat de GGD weten dat het aantal besmettingen de komende dagen nog iets op kan lopen. Bovendien kan het daadwerkelijke aantal besmettingen iets hoger liggen. Het kan namelijk zijn dat toeschouwers zich na een positieve zelftest niet hebben gemeld, of dat mensen geen klachten hebben gekregen en zich daarom niet hebben laten testen.

Helft van besmettingen tijdens of na het weekend opgelopen

Van de 88 positief geteste bezoekers was ongeveer de helft tijdens het Grand Prix-weekend al besmet. Het houdt in dat deze groep kort voor de Grand Prix het virus heeft opgelopen, maar dat de besmetting nog in een vroeg stadium zat waardoor de virusdeeltjes nog niet werden opgepikt op het moment dat de personen in kwestie zich lieten testen. Alle bezoekers van de Dutch Grand Prix moesten namelijk een negatieve testuitslag laten zien alvorens zij het circuit mochten betreden.

De andere helft was voor het weekend nog niet besmet. Volgens de GGD kan deze groep het virus op het circuit hebben opgelopen, maar dit kan ook onderweg in de trein of elders en in de dagen na de race zijn gebeurd.

Van de 88 positief geteste personen was twee derde immuun. Deze groep was ten tijde van de besmetting gevaccineerd of reeds hersteld van een eerdere coronabesmetting.

16 positieve tests in paddock

De Formule 1 meldde eerder al dat er rond de Dutch Grand Prix zestien positieve coronatests werden geteld in de paddock. Van de 6700 uitgevoerde coronatests bleek onder andere die van Kimi Raikkonen een positieve uitslag te hebben. De Finse Alfa Romeo-coureur mistte daardoor de races in Zandvoort en Monza.

