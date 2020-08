Kwalificatie F1 70th Anniversary Grand Prix – Starttijd, waar te zien, welke zender en meer

Na de traditionele Grand Prix van Groot-Brittannië blijft de Formule 1-bubbel nog even op Silverstone. Aankomend weekend staat op dezelfde configuratie van het Britse circuit namelijk de 70th Anniversary Grand Prix plaats. Door het coronavirus heeft men besloten om twee races op dezelfde baan te organiseren om de F1-kalender voor het seizoen 2020 voldoende body te geven. Eerder gebeurde hetzelfde op de Red Bull Ring, waar de eerste twee races van het jaar verreden werden. In dit geval heeft de tweede race op Silverstone een speciale naam gekregen om het jubileum van de koningsklasse van de autosport te vieren. De Formule 1 bestaat namelijk 70 jaar en reed in 1950 de eerste WK-race ooit op datzelfde Silverstone.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 70th Anniversary Grand Prix?

Datum: Zaterdag 8 augustus 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

Starttijd lokale tijd: 14.00 uur

De kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix op het Britse circuit van Silverstone vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2020. De sessie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, de gebruikelijke starttijd voor een kwalificatie voor het Europese vasteland. Vanwege het tijdverschil begint de tijdtraining lokale tijd een uur eerder dan de coureurs en teams gewend zijn.

De Formule 1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Het eerste gedeelte, Q1 genaamd, duurt achttien minuten. Hier vallen de vijf langzaamste coureurs af. Hun tijden bepalen de startopstelling voor de posities zestien tot en met twintig. Het tweede segment duurt vijftien minuten. De klok gaat weer op nul en alle deelnemers beginnen met een schone lei. Wederom vallen de langzaamste vijf coureurs af en hun tijden bepalen de volgorde voor de posities elf tot en met vijftien. Tot slot nemen de tien snelste rijders het in Q3 tegen elkaar op. Na twaalf minuten weten we wie de pole-position bemachtigd heeft.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

In Nederland zijn er twee zenders die de Formule 1 live uitzenden: RTL Deutschland en via een abonnement op Ziggo. Klanten van de Nederlandse aanbieder kunnen op Ziggo Sport, te vinden op kanaal 14, live de kwalificatie en de race bekijken. De uitzending begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Klanten met de extra betaalmodule Ziggo Sport Totaal kunnen alle Formule 1-sessies via het speciale Racing-kanaal volgen. De kosten voor dit extra zenderpakket bedragen 14,95 euro per maand. Je krijgt dan ook toegang tot extra’s zoals bijvoorbeeld livetiming, onboardcamera’s van alle coureurs en boordradio. Dit zenderpakket is ook af te sluiten wanneer je geen Ziggo-klant bent. Voorafgaand aan de live-uitzending nemen presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos de laatste nieuwtjes door en blikken vooruit op de kwalificatie.

Wanneer je geen beschikking hebt over een Ziggo-abonnement of –betaalmodule, kan je terecht op RTL Deutschland. Deze commerciële zender zendt de kwalificatie en de race live uit, onderbroken door reclames. De uitzending begint om 14.45 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is beschikbaar via kanaal 47 voor klanten van Telfort, KPN en XS4ALL. Via Ziggo is deze zender te vinden op zender nummer 58. Met een Tele2-abonnement kijk je via kanaal 223, via T-Mobile Thuis op zender 397.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Kijk je de Formule 1 liever op je mobiel, tablet of laptop? Dan kan je de trainingen, kwalificatie en race ook streamen. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden alle sessies live uitgezonden, evenals alles van de Formule 2 en Formule 3. Ook heb je toegang tot livetiming, onboards en boordradioberichten. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro en geeft je de mogelijkheid om alle F1-actie live te streamen. Je kunt bovendien zelf een commentator kiezen, waaronder Olav Mol maar ook Duitse en Britse verslaggevers.

Een andere optie is de streamingsdienst van Ziggo, genaamd Ziggo Sport Go. Hiermee kan je eveneens alle Formule 1-sessies live bekijken op je smartphone, tablet of laptop/pc. De kosten voor deze betaalmodule bedragen 9,99 euro per maand en het abonnement is voor iedereen af te sluiten. Bovendien werkt het in heel Europa waardoor je ook op vakantie naar Formule 1 kunt kijken.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen op het circuit maar heb je geen televisie of streamingsdienst bij de hand? Dan biedt het liveblog van GPUpdate.net uitkomst. Je wordt continu op de hoogte gehouden van de voornaamste actie op en rond de baan. Er is veel aandacht voor de rondetijden van de belangrijkste coureurs, maar ook voor incidenten, opmerkelijke gebeurtenissen, social media-posts, standen, uitslagen en reacties. Het liveblog wordt rond 14.45 uur opgestart en eindigt kort na de finish van de sessie. Je vindt het liveblog via de balk bovenaan de website.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

De hoogtepunten van de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix zijn binnen enkele uren na afloop van de sessie te zien via het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1-organisatie. Zij brengen een video van vijf tot tien minuten uit met daarin de belangrijkste momenten, crashes, incidenten en andere belangrijke gebeurtenissen. Ook de volledige uitslag komt langs. Later op de dag brengt het kanaal een video met de onboardronde van de polesitter.

Tijdschema 70th Anniversary Grand Prix 7 tot 9 augustus 2020 - Nederlandse tijd

Vrijdag

Vrije training 1: 12.00 uur – 13.30 uur

Vrije training 2: 16.00 uur – 17.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

Tijdschema 70th Anniversary Grand Prix 7 tot 9 augustus 2020 - Lokale tijd

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 11.00 uur – 12.00 uur

Kwalificatie: 14.00 uur – 15.00 uur

Zondag

Race: 14.10 uur