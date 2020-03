5 dingen die je niet wist over de Australische Grand Prix

1. Een van de oudste races ter wereld 1 / 5 Foto door: Lucien Harmegnies De Grand Prix van Australië gaat al veel langer mee dan 1985, toen de race voor het eerst op de Formule 1-kalender stond met een stratenrace in Adelaide. De eerste Grand Prix vond plaats in 1928 op Phillip Island. In de jaren 60 was de zogeheten Tasman Series, de Australische Formule 1, een gewaardeerd nevenkampioenschap met winnaars als Bruce McLaren, Jim Clark en Jackie Stewart. Na het verdwijnen van het kampioenschap werd de Grand Prix gehouden volgens de reglementen van de Formule 5000 en vervolgens Formula Pacific.

2. 23 verschillende locaties 2 / 5 Foto door: Daniel Kalisz We associëren de Grand Prix met Melbourne en Adelaide, maar in totaal organiseerden 23 verschillende circuits de Grand Prix, waaronder het mythische Bathurst in 1938, 1947, 1952 en 1958.

3. Michael Schumacher recordhouder, maar niet alleen 3 / 5 Foto door: Brousseau Photo Michael Schumacher heeft sinds de eerste race om het wereldkampioenschap in 1985 het record van de meeste overwinningen in Australië: vier stuks. Door de rijke geschiedenis is Lex Davison samen met de Duitser recordhouder. Davison stichtte overigens een dynastie. Zoon Jon Davison racete ook. Kleinzonen Alex en Will Davison racen in de Australische Supercars. James Davison koos voor de eenzitters en doet ook regelmatig mee aan de Indy 500.

4. De kortste Grand Prix ooit 4 / 5 Foto door: Sutton Images Australië houdt ook het twijfelachtige record van de kortste Grand Prix ooit. In 1991 moest de wedstrijd in Adelaide al na 14 ronden worden gestaakt door de hevige regenval. De wedstrijd werd niet meer op gang gebracht en zo was de totale duur van de Grand Prix van Australië anno 1991 zo'n 24 minuten. Ayrton Senna won de race, waarbij slechts halve punten werden uitgedeeld.