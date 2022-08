De ontwikkelingen volgden elkaar in de afgelopen dagen in hoog tempo op. Sebastian Vettel gooide het eerste dominosteentje om door in Hongarije zijn Formule 1-afscheid aan te kondigen. Op maandagochtend maakte Aston Martin bekend dat Fernando Alonso aan boord is gehaald als vervanger van de Duitser. Alonso’s huidige werkgever Alpine werd totaal verrast en schoot in de paniekstand. Op dinsdagavond volgde een aankondiging van het Franse fabrieksteam: Oscar Piastri rijdt in 2023 voor het team. De Australiër wordt al enkele jaren gesteund door het merk, maar heeft zelf heel andere plannen. Hij liet in navolging op het nieuws van Alpine weten helemaal niet van plan te zijn om voor de equipe uit Enstone te gaan rijden. Een deal met McLaren is in de maak, en dat ziet hij veel meer zitten. Dat gaat dan weer ten koste van Daniel Ricciardo, die op zijn beurt met open armen wordt ontvangen door… Alpine!

Kortom, typisch Formule 1. We zetten de vijf belangrijkste voorzichtige conclusies (met de nadruk op voorzichtige) op een rijtje.

1. McLaren is bereid om Ricciardo te laten vertrekken

Een ding is zeker: als er geen opening was geweest bij McLaren, dan was deze hele soap nooit begonnen. Een aantal weken geleden, toen Alpine nog in de overtuiging leefde dat Fernando Alonso zijn contract zou verlengen, leek Williams de enige optie voor Piastri. De jongeling zou op z’n Russells gestald worden bij het achterhoedeteam. Dat zagen de talentvolle rijder en zijn manager Mark Webber niet zitten, dus werden er gesprekken met andere teams aangeknoopt. McLaren is al tijden niet erg te spreken over de prestaties van de duurbetaalde Daniel Ricciardo en heeft wel oren naar een deal met die jongere Australiër. Hoe de kwestie ook afloopt, het is een duidelijk signaal vanuit McLaren aan het adres van hun huidige rijder.

2. Piastri denkt ontsnappingsmogelijkheden te hebben

Je laat een team dat vier jaar lang flink in je heeft geïnvesteerd en je de kans geeft om in 2023 je Formule 1-debuut te maken niet zomaar vallen zonder dat je overtuigd bent van je gelijk. Althans, dat zou je denken. In de Formule 1 valt natuurlijk niets uit te sluiten. De hele situatie neigt ernaar dat er een optie in het contract opgenomen was, die Alpine voor 31 juli moest lichten. Dat blijft echter speculeren.

Een niet onlogisch scenario is als volgt. Het management van Alpine ging ervan uit dat Alonso zou aanblijven. De deal met Aston Martin kwam echter binnen een paar dagen tot stand. Op maandagochtend 1 augustus volgde een persbericht van Aston Martin met de aankondiging. De dag ervoor, 31 juli, ging Alpine er nog steeds vanuit dat hun sterrijder zou aanblijven. Dat zou betekenen dat er bij Alpine geen plek zou zijn voor Piastri, dus dat de betreffende optie niet gelicht hoefde te worden. Hem onderbrengen bij een ander team zou niet onder die optie vallen. Piastri was daardoor om 00.00 uur vrij om te gaan.

Oscar Piastri: wordt het McLaren of toch Alpine? Foto: Alpine

3. Tussen Aston Martin en Alonso ging het heel snel

Op de donderdag voor de Grand Prix van Hongarije maakte Sebastian Vettel formeel bekend aan het einde van het jaar zijn Formule 1-helm aan de wilgen te hangen. Teambaas Mike Krack kreeg een dag eerder het nieuws te horen van de Duitser. In tegenstelling tot Alpine schakelde deze teamleiding wel razendsnel en capabel. Aston en Alonso hadden in het verleden al contact, waardoor de gesprekken niet vanaf nul hoefden te beginnen. Men kon simpelweg voortborduren op eerdere plannen. De zak geld van teameigenaar Lawrence Stroll zorgde voor het laatste zetje in de goede richting.

4. Piastri en McLaren flirten al langer met elkaar

Wat geldt voor Aston Martin en Alonso, is ook van toepassing op Piastri en McLaren. Een Formule 1-deal is doorgaans niet in een paar dagen tijd rond, tenzij er al veel voorwerk gedaan is en er een gezonde basis bestaat. Mocht Piastri op maandag daadwerkelijk een McLaren-contract getekend hebben, dan is het niet waarschijnlijk dat beide partijen op dat moment pas voor het eerst aan tafel zaten. Het is logischer dat er in een eerder stadium al een voorcontract of intentieverklaring getekend is. Die kon in de voorbije weken in alle rust worden opgesteld.

Tot eind mei schaarde McLaren zich ondanks de prestaties voor de volle 100 procent achter Ricciardo. Rond de Indy 500 veranderde de toon van CEO Zak Brown. Hij sprak plotseling over clausules waardoor beide partijen afscheid van elkaar zouden kunnen nemen. Op 13 juli postte Ricciardo op Twitter een bericht “I am committed to McLaren”. Daarmee speelde hij de bal naar het team uit Woking: ‘als jullie van me af willen, moeten jullie dat regelen en aankondigen’.

5. Vertrouw Fernando Alonso nooit

Alpine heeft zich flink in de luren laten leggen door Fernando Alonso. CEO Laurent Rossi liet recentelijk nog weten uitgebreid met de tweevoudig wereldkampioen te hebben gesproken over zijn toekomst bij het Formule 1-team. Daarna zou hij doorstromen naar het WEC-programma van het merk en op jacht gaan naar een nieuwe zege in de 24 uur van Le Mans. Velen dachten dat hij zijn F1-loopbaan bij het team waar hij zijn grootste successen geboekt heeft zou afsluiten. In Hongarije zei hij zelfs nog: "Ik wil graag hier blijven. Maar er zijn twee partijen betrokken en ik zal niemand een pistool op het hoofd zetten. Alle teams zijn een optie zolang ze niet twee rijders hebben bevestigd. Maar mijn prioriteit ligt bij Alpine. We werken al twee jaar aan dit project en we worden steeds competitiever. Ik wil hier graag blijven. Er is echter nog niet gesproken, dus alles is nog mogelijk.”

Het team uit Enstone was tot op heden de enige formatie waar hij na zijn eerdere vertrek weinig natrapte. Tot nu, vermoeden wij.

Fernando Alonso staat aan de basis van de Piastri-gate. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images