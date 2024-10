Meer dan een derde van alle races: 400 F1-races van Alonso in cijfers

"Ik zou graag de helft van die 400 races inleveren om nog één wereldtitel of nog meer races te winnen", antwoordt Fernando Alonso, gevraagd naar hoe hij zich voelt bij het bereiken van de bijzondere mijlpaal. De Grand Prix van Mexico zal de boeken ingaan als zijn 400ste deelname aan een Formule 1-race, al is het officieel pas zijn 397ste Grand Prix-start omdat hij bij drie races niet aan de start verscheen: de Grand Prix van België van 2001, de beruchte Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005 en de Grand Prix van Rusland van 2017. "Dat zijn de belangrijke statistieken die je wil bereiken", voegt de wereldkampioen van 2005 en 2006 toe.

Sinds de Formule 1 in 1950 als officieel wereldkampioenschap begon, zijn er 1.120 Grands Prix verreden. De race op het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt dus nummer 1.121 terwijl het voor Alonso zijn 400ste wordt. Een simpele rekensom levert dus op dat Alonso 36 procent van alle F1-races ooit heeft meegemaakt. Daarbij wordt hij wel geholpen door het feit dat de Formule 1 alsmaar meer races heeft toegevoegd. Als Alonso in 1950 was begonnen en alle F1-seizoen zoals toen maar zeven races zouden tellen, was Alonso 57 jaar bezig geweest om dezelfde mijlpaal te bereiken. In 2001 maakte Alonso zijn debuut namens Minardi, waar hij de grid deelde met grote namen als Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve en Juan Pablo Montoya. De oudste van de F1-grid was toen Jean Alesi, die in 1989 zijn F1-debuut maakte. Alonso is dus de enige coureur op de grid die met iemand heeft gereden die in de jaren 80 in F1 reed.

Bovendien heeft Alonso twee generaties van de Verstappens (Jos en Max) meegemaakt en tegen beide gestreden, evenals twee generaties van de Schumachers (Michael en Mick). Om nog door te gaan op de leeftijdskwestie: Alonso neemt het dit jaar op tegen vier coureurs die nog niet eens geboren waren toen hij in 2001 zijn debuut maakte: Franco Colapinto, Liam Lawson, Oscar Piastri en Oliver Bearman (die in Saudi-Arabië en Baku inviel). Tot nu toe heeft Alonso het opgenomen tegen 118 verschillende F1-coureurs, wat 15 procent is van het totaal aantal coureurs.

GP2-engine

In de 21 seizoenen tot nu toe heeft Alonso twee wereldtitels behaald, net als 32 zeges (8,08 procent winstpercentage), 22 pole-positions (5,56 procent), 26 snelste raceronden (6,57 procent), 106 podiumplaatsen (26,77 procent) en 2.329 punten. Hij heeft in totaal 21.578 ronden gereden in F1, waarvan hij er 1.773 aan de leiding ging (8,22 procent). Dat vertaalt zich in een afstand van 107.951 kilometer. Dit zijn dus enkel gemaakte meters in een race. Tel daarbij nog alle testmeters op en hij heeft volgens cijfers van Aston Martin meer dan 360.000 kilometer in een F1-auto gereden, wat neerkomt op meer dan 72.750 ronden.

Niet al zijn races verliepen echter vlekkeloos. Alonso viel in totaal 75 keer uit, een behoorlijk hoog percentage van 18,94 procent. Uiteraard zitten daar incidenten bij, maar ook kende hij zeer moeizame seizoenen bij McLaren-Honda. Mede door een gebrekkige betrouwbaarheid van de Honda-krachtbron en incidenten op de baan viel Alonso tussen 2015 en 2017 maar liefst 22 keer uit. Toch zijn dat niet de meeste uitvalbeurten namens één fabrikant: bij Renault en later Alpine zag hij 27 keer de finishvlag niet. Bij Minardi haalde hij 8 keer de finish niet, idem bij Ferrari. Bij huidig werkgever Aston Martin staat de teller op twee.

Onderlinge duels

In zijn carrière heeft Alonso het opgenomen tegen veertien verschillende teamgenoten. Die strijd is voor hem grotendeels positief verlopen, want hij heeft in de races 262 keer het onderlinge duel gewonnen en dus 117 keer verloren. Ook in de kwalificatie was hij vaak de bovenliggende partij: 292 keer presteerde hij beter dan zijn teamgenoot en in 107 gevallen moest hij zich gewonnen geven. De coureurs die het hem het lastigst hebben gemaakt? Esteban Ocon wist Alonso in de races en kwalificaties op gelijke hoogte te houden in 2021. Jenson Button was in 2015 uiteindelijk één keer beter gefinisht dan zijn teamgenoot terwijl zij elkaar in de kwalificaties konden matchen. In 2007 wist Lewis Hamilton Alonso in de kwalificaties negen keer te verslaan tegen de acht van de Spanjaard terwijl Alonso het op races juist won (9-6). Slechts één seizoen wist Alonso beide duels niet te winnen. In 2004 was het gelijkspel in de kwalificaties tussen hem en Jarno Trulli, maar in de races eindigde de Italiaan vaker op een hogere positie (8-7).

Hoewel Alonso zelf dus niet zozeer om die statistieken zal geven, laat het volgens hem wel één ding zien dat hij die 400 races nu aantikt: "Het toont mijn liefde voor de sport en de discipline om meer dan twintig jaar op een heel hoog niveau te presteren. Hopelijk kan ik het in Mexico vieren met een goed weekend. Normaliter zouden we nu niet hoeven vooruit te kijken naar de komende vierhonderd races, want dat gaat nooit gebeuren. Maar in de komende twee jaar nog zeker veertig of vijftig meer."