29 maart 2015: Verstappen jongste F1-puntenscorer ooit

Max Verstappen heeft er weer een Formule 1-record bij. De zeventienjarige Nederlander is behalve de jongste Grand Prix-rijder ooit nu ook de jongste met punten. "Supermooi", verklaarde hij na zijn zevende plaats in Maleisië aan onder andere Motorsport.com.

"Het belangrijkste was om punten te scoren en als we dan ook nog eens voor de Red Bulls eindigen, dan is dat gewoon supermooi", vertelde Verstappen met een vette glimlach op het gezicht aan de Nederlandse pers. De Limburger vertrok vanaf de zesde plek, verloor wat posities in de beginfase, maar kon na zijn eerste bandenwissel een sterke wedstrijd rijden en meerdere inhaalacties plaatsen. Uiteindelijk kwam hij als zevende aan de finish.

Max Verstappen, Toro Rosso Foto door: Glenn Dunbar

"Die Williams was heel goed weg", zei hij over de start. "Die hebben iets meer vermogen dan wij dus is het voor hen iets gemakkelijker om uit de startblokken te schieten." Behalve Felipe Massa gingen ook Daniil Kvyat, Nico Hülkenberg en Marcus Ericsson in de eerste ronde de Toro Rosso voorbij. "Ik wilde niet te veel risico nemen tussen de eerste en tweede bocht. Bij de vierde bocht had ik een probleem met de remmen waardoor Ericsson me voorbij kon komen. Daarna ging ik wijd en kwam Hülkenberg er ook nog eens langs. Dat was dus niet ideaal."

De eerste stint verliep moeizaam maar duurde vanwege een safety car-periode maar kort. "Ik had problemen met de remmen, waardoor de banden veel blokkeerden. De achterbanden waren er opeens ook heel snel af, iets waar ik niets van snap. We kozen er dan ook voor om snel over te stappen naar de harde compound. Vanaf dat moment ging het eigenlijk best wel goed. De safety car-periode kwam mij dus wel goed uit." De remmen bleven echter nog wel even moeilijk doen. "De voorremmen werden daarna best wel warm. Ik moest daarom een beetje uit de rijwind van de anderen gaan rijden, zodat ze wat af konden koelen. Op een gegeven moment werden ze opnieuw heel warm, maar daarna deden ze het ineens prima. Misschien was het wel even goed voor ze."

Ook later in de race zorgden de remmen niet voor problemen. "De laatste stint heb ik bijna helemaal alleen gereden, wat goed is voor de remmen omdat je ze dan minder hoeft te belasten. Zodra ik achter iemand zat, moest ik ze echter wel weer gaan koelen. Dan moest ik er even snel voorbij. Anders hadden we een probleem gehad!"

Max Verstappen, Toro Rosso Foto door: Glenn Dunbar

Verstappen plaatste meerdere geslaagde inhaalacties. Red Bull-concullega Daniel Ricciardo zag de Limburger tot twee keer toe voorbij komen en onder andere ook Hülkenberg moest eraan geloven. "Ik vond vooral die actie aan het einde van het rechte stuk mooi, buitenom bij Ricciardo. Daar kreeg ik wel een glimlach van." Verstappen stelt vast dat er goede vooruitgang is geboekt door Toro Rosso en Renault. "De motor ziet er iets beter uit dan in Melbourne. We hadden op de rechte stukken iets meer kansen ten opzichte van de anderen, daar ben ik blij mee. De auto was ook een stuk prettiger om mee te rijden. Dat was wel honderd keer beter dan in Australië. Daar hebben we dus echt wel tijd mee gewonnen."

Even dreigde het nog mis te gaan toen Verstappen naar de pits ging voor zijn derde pitstop. Hij schoot bij de pitsingang van de baan, zoals regerend wereldkampioen Lewis Hamilton dat in het verleden ook al eens deed. "Ik wilde heel hard de pits inrijden, maar kwam op de marbles. Ik had helemaal geen grip meer en het feit dat mijn banden al helemaal versleten waren, hielp natuurlijk ook niet. Ik ging door het grind en het gras. Op het extra stukje asfalt kreeg ik weer grip en kon ik de auto weer onder controle krijgen. Daar heb ik best wel geluk gehad. Ik schrok wel even, moet ik eerlijk bekennen. Buiten dat momentje was het een prima race." Over wat hij nu gaat doen: "Zo snel mogelijk naar huis, mijn kart opbouwen en karten."