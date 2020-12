Formule 1-seizoen 2021: Kalender, reglementen en meer

Formule 1-kalender 2021

Na de uitbraak van het coronavirus moest de volledige kalender van 2020 op de schop. De Formule 1 moest improviseren en knutselde een noodkalender in elkaar met enkel races in Europa en het Midden-Oosten. De Monaco Grand Prix vond voor het eerst sinds 1954 niet plaats, terwijl Portimao en Mugello voor het eerst de kans kregen om races te organiseren en populaire circuits zoals de Nürburgring, Imola en Istanbul Park een verrassende terugkeer maakten.

Voor 2021 heeft de Formule 1 een nieuwe kalender samengesteld met maar liefst 23 races, een record. De meeste Grands Prix pikken weer hun traditionele datum in, terwijl er in Zandvoort en in Saudi-Arabië ook nieuwe races bijkomen. De Vietnamese Grand Prix in Hanoi, die dit jaar had moeten debuteren, zal ook in 2021 niet plaatsvinden. Op die plek in april komt er nog een onbekende race.

21 maart Grand Prix van Australië Melbourne 28 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 11 april

Grand Prix van China Shanghai 25 april n.n.b. n.n.b. 9 mei Grand Prix van Spanje Barcelona 23 mei Grand Prix van Monaco Monaco 6 juni Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 13 juni Grand Prix van Canada Montreal 27 juni Grand Prix van Frankrijk Le Castellet 4 juli Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 18 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 1 augustus Grand Prix van Hongarije Boedapest 29 augustus Grand Prix van België Spa-Francorchamps 5 september

Grand Prix van Nederland Zandvoort 12 september Grand Prix van Italië Monza 26 september Grand Prix van Rusland Sochi 3 oktober

Grand Prix van Singapore Singapore 10 oktober Grand Prix van Japan Suzuka 24 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten Austin 31 oktober Grand Prix van Mexico Mexico 14 november Grand Prix van Brazilië Sao Paulo 28 november

Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 5 december Grand Prix van Abu Dhabi Abu Dhabi

Nieuwe reglementen Formule 1 2021

De Formule 1-seizoen 2021 zou een hele hoop nieuwe reglementen introduceren om het spektakel te verbeteren, waaronder gloednieuwe auto's gebaseerd op het grondeffect. COVID-19 heeft echter flink op de sport ingehakt en om kosten te besparen zijn die regels nog een jaartje uitgesteld tot 2022. De teams moeten hun huidige chassis behouden, maar dat betekent niet dat ze deze winter niets om handen hebben. Ze mogen de aerodynamica van hun wagen wel veranderen en kunnen daarnaast twee zogeheten tokens spenderen om bepaalde delen van de auto onder handen te nemen. De motorbouwers mogen voor de start van het nieuwe seizoen ook een nieuwe specificatie introduceren.

Daarnaast worden de regels voor 2021 toch nog een beetje gewijzigd om de hoeveelheid downforce die de wagens produceren te beperken. Dat is vooral ten gunste van bandenfabrikant Pirelli, die nog steeds dezelfde compounds levert als in 2019, toen de wagens nog iets trager waren. Pirelli introduceerde alsnog nieuwe prototypes met een stevigere constructie, maar die vielen tijdens vrije trainingen niet in de smaak bij de rijders.

Formule 1 2021 deelnemerslijst

De Formule 1 heeft een woelig jaar achter de rug op de rijdersmarkt. Het begon allemaal voor het seizoen al met Sebastian Vettel, wiens contract bij Ferrari niet werd verlengd. Ferrari weekte Carlos Sainz los bij McLaren, die op zijn beurt weer zal worden vervangen door Renault-man Daniel Ricciardo en zo een kans biedt aan Fernando Alonso om bij Renault zijn comeback te maken in de F1.

Vettel trekt volgend jaar naar Racing Point, dat dan als Aston Martin op de grid zal staan. Dat gaat ten koste van Sergio Perez, maar de Mexicaan neemt bij Red Bull plaats naast Max Verstappen als vervanger van de flets presterende Alexander Albon.

Verder lijken we in 2021 drie debutanten te krijgen. Haas neemt afscheid van Romain Grosjean en Kevin Magnussen en gaat voor F2-kampioen Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Honda-protegé Yuki Tsunoda neemt het zitje van Daniil Kvyat over bij AlphaTauri.

Bij Mercedes staat Lewis Hamilton officieel nog steeds niet onder contract voor volgend seizoen, maar de verwachting is dat dat de komende weken in kannen en kruiken komt.

Team Motor Bevestigde rijders Mogelijke rijders Mercedes Mercedes Valtteri Bottas ? Lewis Hamilton Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz

Red Bull Racing Honda Max Verstappen Sergio Perez McLaren Mercedes Daniel Ricciardo Lando Norris Renault Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel

Lance Stroll AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Yuki Tsunoda Alfa Romeo Ferrari Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Haas F1 Ferrari Mick Schumacher

Nikita Mazepin Williams Mercedes George Russell Nicholas Latifi

Wanneer vindt de Formule 1 wintertest plaats in 2021?

De traditionele wintertest wordt in 2021 ingekort van zes tot slechts drie dagen. Die test vindt doorgaans plaats eind februari, maar de exacte datum en locatie ligt nog niet vast. De wintertest vond de voorbije jaren plaats in Barcelona, maar zou mogelijk kunnen verhuizen naar Bahrein.

Wanneer worden de Formule 1-wagens van 2021 gepresenteerd?

Traditioneel vindt het lanceerseizoen plaats in de weken voorafgaand aan de eerste test. Teams beslissen vaak om een echt lanceerevenement te organiseren, zoals Ferrari en AlphaTauri begin dit jaar, of de nieuwe wagen online te lanceren. Soms wachten ze tot de ochtend van de eerste testdag om het doek van hun nieuwe bolide te trekken.