Het voordeel van het team uit Woking in de razendsnelle knikken van Silverstone was dusdanig, dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sprak van ‘een raket’. In dit geval gaat het dan om een tweetrapsraket. De eerste updates verschenen in Oostenrijk op de bolide, gevolgd door een tweede ronde aan verbeteringen in Engeland. Het team introduceerde onder meer een nieuwe voorvleugel. Dat resulteerde op Silverstone in een tweede startplek en een tweede positie aan de finish voor Lando Norris, terwijl teamgenoot Oscar Piastri net buiten het podium eindigde.

Hoewel sommige concurrenten beweren dat de verbeterde McLaren simpelweg een Red Bull-kopie is, gaat die vlieger niet helemaal op. Een nadere analyse van de aanpassingen maakt duidelijk hoeveel energie het team gestoken heeft in de ontwikkeling en de eigen ontwikkelingsrichting.

De exclusieve vergelijking bovenaan dit artikel laat zien hoe substantieel de aanpassingen zijn. We bespreken de veranderingen.

Veranderingen aan de vorm en positie van de vinnen op de rand van de vloer, in lijn met wijzigingen verder op de wagen. McLaren experimenteerde vorig seizoen al met een sidepod-opening die vergelijkbaar is met de versie van Red Bull. Met de nieuwste updates komen de concepten van beide teams nog meer overeen. De bovenkant is nog verder naar achteren geplaatst, terwijl de ‘onderlip’ hoger op het chassis is bevestigd. Daardoor neemt de grootte van de undercut eronder flink toe. Het bovenste oppervlak van de vloer was al behoorlijk welvend om de onderste Side Impact Spar te kunnen behuizen. Dit gedeelte is verder verfijnd, met onder meer een extra uitstulping iets verder naar achteren. De veranderingen aan het voorste gedeelte van de sidepod en de opening hebben tot gevolg dat ook de behuizing van de spiegel aangepast is. De bovenste steun is verwijderd en de buitenste steun is herzien met een beter aerodynamisch profiel zodat de lucht de gewenste kant op wordt gestuurd. De aerodynamische fairing rond de bevestiging van de halo beschikt nu over een verticale vin op het punt waar het element het bodywork raakt. Ook is de zijkant voorzien van een extra vleugeltje. De aanpassing van de vorm van de sidepod heeft erin geresulteerd dat de sterk aflopende welving verwijderd is. De focus ligt nu vooral op de luchtstroom over en onder de sidepod, zonder extra luchtstroom halverwege. McLaren is het volgende team met een sterk aflopend oppervlak van de sidepod, in de paddock ook wel de waterglijbaan genoemd. Hiermee treedt de formatie in de voetsporen van Aston Martin, wat een agressievere variant heeft ontwikkeld van het concept wat werd geïntroduceerd door Alpine. Ook de hoogte van de flank van de sidepod is toegenomen. De bovenste koelopening is verplaatst en opnieuw vormgegeven. De nieuwe positie komt meer overeen met de concurrentie. De koelkieuwen zitten nu in de schouder van de motorkap. Het team kan middels panelen de koelopening vergroten of verkleinen, afhankelijk van de omstandigheden. De vorm van de ‘boekenplank’ in de motorkap is geoptimaliseerd na de verplaatsing van de koelopening. Een van de voornaamste visuele veranderingen aan de vloer heeft betrekking op de rand. De uitsnede en de flappen die het team voorheen gebruikten zijn verwijderd. De grootte van de motorkap en de achterste koelopening zijn verkleind. Daardoor kan de haaienvin vergroot worden, aangezien het bodywork nu sterker naar beneden afloopt.

Nieuwe voorvleugel

McLaren MCL60 nieuwe voorvleugel - Britse GP Illustratie: Giorgio Piola

Norris heeft tot op heden de updates als eerste gekregen. Dat was ook op Silverstone het geval, waardoor de Brit in zijn thuisrace over de nieuwe voorvleugel kon beschikken. De voornaamste aanpassing heeft betrekking op een concept wat we elders op de grid al meer zien, namelijk de semi-losgekoppelde endplate. De drie bovenste flappen zijn niet meer volledig verbonden met de endplate. Enkel een klein metalen steun houdt beide elementen bij elkaar. Ook zijn de punten naar buiten gedraaid, om de lucht meer langs de roterende voorbanden te sturen. Tevens zijn de endplate, de bodemplaat en de slot gap separators onder handen genomen.

McLaren MCL60 - vergelijking van de voorvleugels

Niet alleen de buitenste sectie van de vleugel is aangepast. Hierboven zien we de oude en de nieuwe specificatie. Er is een duidelijk verschil waarneembaar in de niet-bewegende delen van de vleugel naast de neus. Ook is de punt van de neus iets verder naar achteren geplaatst ten opzichte van de horizontale hoofdplaat.