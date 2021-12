Na de zinderende ontknoping van de Formule 1-finale in Abu Dhabi mag Max Verstappen zich wereldkampioen noemen. De Nederlander leek lange tijd kansloos voor de hoofdprijs en zag met lede ogen toe hoe rivaal Lewis Hamilton aan de horizon verdween. Hulp uit onverwachte hoek bracht de spanning volledig terug toen met enkele ronden te gaan de safety car de baan op kwam. Opeens lagen de kaarten totaal anders. Met een geslaagde inhaalactie in de laatste ronde stelde Verstappen orde op zaken en claimde hij zijn eerste wereldtitel. De jongste Formule 1-kampioen aller tijden is hij niet, die eer blijft op naam van een andere pupil van de energiedrankengigant.

Hieronder vind je het lijstje met de tien jongste F1-kampioenen aller tijden.

#1 Sebastian Vettel, Red Bull

23 jaar, 4 maanden en 11 dagen

GP van Abu Dhabi 2010 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

#2 Lewis Hamilton, McLaren

23 jaar, 9 maanden en 26 dagen

GP van Brazilië 2008 Foto: Sutton Images

#3 Fernando Alonso, Renault

24 jaar, 1 maand en 27 dagen

GP van Brazilië 2005 Foto: Motorsport Images

#4 Max Verstappen, Red Bull Racing

24 jaar, 2 maanden en 12 dagen

GP van Abu Dhabi 2021 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

#5 Emerson Fittipaldi, Lotus

25 jaar, 8 maanden en 29 dagen

GP van Italië 1972 Foto: Sutton Images

#6 Michael Schumacher, Benetton

25 jaar, 10 maanden en 10 dagen

GP van Australië 1994 Foto: Motorsport Images

#7 Niki Lauda, Ferrari

26 jaar, 6 maanden en 16 dagen

GP van Italië 1975 Foto: Ercole Colombo

#8 Jacques Villeneuve, Williams Renault

26 jaar, 6 maanden en 17 dagen

GP van Europa 1997 Foto: Motorsport Images

#9 Jim Clark, Lotus

27 jaar, 6 maanden en 4 dagen

GP van Italië 1963 Foto: Motorsport Images

#10 Kimi Raikkonen, Ferrari

28 jaar, 0 maanden en 4 dagen

GP van Brazilië 2007 Foto: Sutton Images