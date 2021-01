Tien F1-records die in 2020 werden verbroken

1 Wereldtitels op rij (Mercedes - 7)

Ook voor de troepen van Toto Wolff leverde het seizoen 2020 een zevende wereldtitel op en dat was bovendien de zevende titel op rij. Daarmee doet Mercedes beter dan Ferrari, dat tussen 1999 en 2004 alle titels pakte.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 en Toto Wolff Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

2 Meeste Grand Prix-zeges (Lewis Hamilton - 95)

De 91 GP-zeges van Michael Schumacher werden lang als onevenaarbaar geacht. Maar daar besliste Hamilton anders over. In 2020 ging hij op en over Schumi met 95 zeges. En het einde is nog niet in zicht, want in 2021 lonkt de fabelachtige kaap van honderd zeges.

3 Meeste wedstrijden voor eerste zege (Sergio Perez - 190)

Sergio Perez verpulverde in 2020 het record van Mark Webber door in zijn 190ste race zijn eerste overwinning te pakken. Dat lukte Webber na 130 starts.

Sergio Perez, Racing Point viert op het podium Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

4 Zeges met hetzelfde team (Lewis Hamilton - 74)

Ook hier heeft Hamilton Schumacher overvleugeld. De dynastie die Schumacher bij Ferrari opbouwde was bijzonder indrukwekkend en succesvol, met 72 zeges als resultaat, maar Hamilton heeft met Mercedes nu al 74 P1-bekers in de kast en zal die reeks in 2021 wellicht nog uitbouwen.

5 Aantal starts (Kimi Raikkonen - 329)

Rubens Barrichello stond 323 keer aan de start van een Grand Prix. In 2020 deed Kimi Raikkonen beter met 329 starts. Aankomend seizoen zal de terugkerende Fernando Alonso overigens ook het aantal van Barrichello aantikken. Alonso staat nu op 311 starts.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

6 Meeste podiums (Lewis Hamilton - 165)

Er is in 2020 nog een "record voor de eeuwigheid" gesneuveld. De 155 podiums van Michael Schumacher zijn door Lewis Hamilton uit de tabellen gereden. De Brit pakte de voorbije jaargang maar liefst veertien podiums en komt daarmee op 165 stuks.

7 Snelste kwalificatieronde (Valtteri Bottas - 53.377)

De alternatieve lay-out in Bahrein maakte nog een ander record mogelijk, dat van de laagste rondetijd. Het oude record stond nog op naam van Niki Lauda, die in 1974 een rondje op het circuit van Dijon aflegde in 58.79 seconden. De laagste rondetijd in een race kwam dan weer op naam van George Russell met zijn ronde van 55.404 in de Mercedes.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

8 Opeenvolgende races in de punten (Lewis Hamilton - 48)

Lewis Hamilton had al het record van de meeste opeenvolgende races in de punten op zak met een reeks van 33 top-10 plaatsen tussen 2016 en 2018. Daarna begon hij aan een nieuwe serie van maar liefst 48 races in de punten, die enkel door het coronavirus kon worden gestopt.

9 Opeenvolgende races aan de leiding (Mercedes - 39)

Mercedes versloeg in 2020 ook een record van Williams. Tussen 1995 en 1997 reed het toen dominante team 31 races op rij aan de leiding van een Grand Prix. Mercedes scherpte dat record in 2020 aan tot 39 races. Max Verstappen maakte in de seizoensfinale van Abu Dhabi een einde aan die reeks, want de Nederlander van Red Bull reed van de eerste tot de laatste ronde aan de leiding.

Start Sakhir GP Foto: Andy Hone / Motorsport Images

10 Podiums op verschillende circuits (Lewis Hamilton - 32)

De coronakalender, met enkele races op nieuwe circuits, stelde Lewis Hamilton ook in staat om een record af te pakken van Kimi Raikkonen. Raikkonen stond op 30 verschillende circuits op het podium. Lewis Hamilton wipte over de Fin met 32 podiums met dank aan overwinningen op gelegenheidsbanen Portimao, Mugello en Imola.