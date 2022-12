De 10 beste F1-coureurs van 2022 volgens onze lezers

In de afgelopen weken blikte Motorsport.com aan de hand van de traditionele eindrapporten terug op de prestaties van alle coureurs. Onze lezers konden in de betreffende artikelen eveneens een cijfer uitdelen aan de rijders. Aan de hand daarvan hebben we een top-tien samengesteld: de beste rijders volgens onze lezers.

Het resultaat zal weinigen verbazen: Max Verstappen is door de Nederlandse lezers van Motorsport.com met ruime voorsprong verkozen tot beste coureur van het jaar. De Red Bull-rijder eindigt met een gemiddelde van 9,6, een paar tienden hoger dan het eindcijfer van de redactie van Motorsport.com. In de jaarlijst staat Fernando Alonso verrassend op de tweede plaats. De lezers zijn onder de indruk van het jaar van de Spanjaard en dat wordt beloond met een 8,2. Daarmee blijft de tweevoudig wereldkampioen George Russell voor. De Brit, die dit jaar zijn eerste Formule 1-zege behaalde en in zijn eerste jaar bij Mercedes hoger eindigde dan teamgenoot Lewis Hamilton, krijgt een 7,9 voor zijn optreden. De vierde plaats in de ranking is voor Lando Norris (7,7), gevolgd door de nummer twee uit de eindstand van het wereldkampioenschap: Charles Leclerc (7,6).

De volledige top-tien vind je hieronder:

Coureur Cijfer lezers Cijfer redactie 1. Max Verstappen 9,6 9,3 2. Fernando Alonso 8,2 7,8 3. George Russell 7,9 8,0 4. Lando Norris 7,7 7,7 5. Charles Leclerc 7,6 7,9 6. Sebastian Vettel 7,5 7,1 7. Kevin Magnussen 7,3 7,2 8. Carlos Sainz 7,2 7,5 9. Alex Albon 7,1 6,7 10. Valtteri Bottas 7,0 6,9