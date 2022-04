De 1-aprilgrappen uit de F1: Red Bull-custard, Twente GP, Vettel stopt

Engineersparade in Australië

Traditiegetrouw vindt er voor de start van een Grand Prix altijd een rijdersparade plaats. Dit jaar worden in Miami ook de teambazen op een vrachtwagen rondgereden over het circuit om te zwaaien naar de mensen. In Australië is het dan de beurt aan de nummer 1 engineer van elk team, waarbij ze ook nog kunnen proberen om het gat naar de vrachtwagen van de rijders te dichten. Naar verluidt wordt er volgens WTF1 zelfs een vierde training toegevoegd om de truck te prepareren voor de zondag.

Dempers van custard op de Red Bull

F1-techexpert Craig Scarborough kwam vanochtend met het nieuws dat Red Bull Racing wel een heel creatieve manier heeft gevonden om op porpoising aan te pakken. Nu bepaalde componenten zijn verboden heeft de Oostenrijkse formatie een demper gemaakt van custard, een mengsel van eieren en melk. Het dikke goedje zou alleen bij het hevige gehobbel werken. Leuk om te melden: enkele andere autosportmedia trapten hier in en bracht het als nieuwsfeit.

De Grand Prix van Twente

Bent Viscaal, die eerder deze week aankondigde zijn carrière te vervolgen in de endurance-racerij, is betrokken bij een nieuw en ambitieus project om een tweede Formule 1-race naar Nederland te halen: de Twente Grand Prix. De race moet over twee jaar al plaatsvinden en de plannen worden binnenkort aan de FIA gepresenteerd...

Dennis en Rosberg terug

Ron Dennis, jarenlang teamleider geweest bij McLaren, maakt zijn terugkeer in de Formule 1. Op social media verscheen het bericht dat de Brit nieuwbakken Aston Martin-teambaas Mike Krack per direct zou vervangen. Bij Williams keert Nico Rosberg terug. De wereldkampioen van 2016 begon zijn loopbaan ooit bij de renstal uit Grove in 2006 en komt in de plaats van Nicholas Latifi.

Hunt testte V14-motor

Matt Bishop, de communicatiechef van het Aston Martin F1 Team, komt elke dag met historische feitjes en wetenswaardigheden op Twitter (volgtip!). Vandaag gaat hij terug naar de Nürburgring 1975, waar James Hunt zou hebben getest met een experimentele V14 met 1.800 pk en een topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur. Leuk bedacht!

Vettel stopt per direct met de Formule 1

Sebastian Vettel heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. Volgens de Duitser heeft het geen zin meer door de huidige positie van Aston Martin. Hij keert de Formule 1 niet helemaal de rug toe. Vettel wordt een van de ambassadeurs voor de Grote Vredesprijs van Oekraïne die plaatsvindt op de Nürburgring en de afgelaste Russische GP vervangt. "Hier is alleen het weer onze vijand", laat hij hierover weten tegen F1-insider.

Coronel slaat een andere richting in

Tom Coronel is geschrokken van de huidige brandstofprijzen en gaat het komende WTCR-seizoen op de groene tour. De Nederlandse coureur stapt dit jaar in de Audi e-tron GT Quattro en ruilt daarmee zijn benzine slurpende Audi RS3 LMS in. Wellicht dat Coronel ooit nog door een Formule E-team benaderd wordt.

DRS verdwijnt, ander systeem bedacht

Na de Grand Prix van Saudi-Arabië was het een vraagteken of DRS nog wel zou blijven. Inmiddels is daar duidelijkheid over gekomen: vanaf 2023 verdwijnt het systeem uit de Formule 1. In plaats daarvan richt de koningsklasse zich op een meer Mario Kart-achtige oplossing. De knop die coureurs gebruiken voor DRS wordt vanaf volgend seizoen gebruikt om de voorligger af te remmen. "We dachten waarom doen we het niet gewoon andersom?", liet een technische man uit F1 weten aan Motorsport-Total.

Welke goede grap heb jij uitgehaald vandaag? Laat het hieronder weten in de reacties!