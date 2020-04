Overzicht: De leukste 1 april-grappen uit de F1-wereld

Sjeik bouwt circuit ter ere van Lewis Hamilton

De Verenigde Arabische Emiraten krijgen vanaf 2023 een tweede Grand Prix. In het Emiraat Sharjah laat sjeik Yasir ban Amahed al-Maris het Lewis Hamilton LH44 Grand Prix Circuit bouwen, meldt Formel1.de. De bouw van het circuit, dat de vorm van het getal 44 krijgt en 8,4 kilometer lang is, begint in 2021 en moet twee jaar duren.

Stroll en Wolff kopen Ferrari, Penske koopt Formule 1

Dan het overnamenieuws: Roger Penske kocht in 2019 al de IndyCar Series en in 2020 volgt de Formule 1. Voor 2,5 miljard dollar neemt hij de sport over van Liberty Media, meent GrandPrix247. Tegelijkertijd hebben Lawrence Stroll en Toto Wolff 51 procent van de aandelen in Ferrari bemachtigd. Wolff komt aan het hoofd van de autosportdivisie van het roemruchte Italiaanse merk te staan, terwijl de link met Stroll ervoor zorgt dat Aston Martin vanaf 2021 met Ferrari-motoren gaat rijden.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport en Lawrence Stroll, Racing Point Force India F1 Teameigenaar Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Of koopt Disney de Formule 1?

De berichtgeving over de overname van de Formule 1 is wel tegenstrijdig. WTF1 weet namelijk dat Liberty Media niet aan Penske gaat verkopen, maar dat Disney de kopende partij is. Met 4 miljard dollar bieden zij in ieder geval meer dan Penske, terwijl de overname ertoe leidt dat streamingservice F1 TV opgaat in Disney+. Bovendien moet er een race komen op de nieuw te bouwen Walt Disney World Speedway.

Virgin helpt met doorgaan F1-seizoen 2020

Het coronavirus zorgt ervoor dat de Formule 1 voorlopig nog niet in actie kan komen, maar Richard Branson en Virgin schieten Chase Carey en de F1 te hulp. Voor de kust van Miami worden vier schepen van Virgin Voyages aan elkaar verbonden met flexibele bruggen, een oplossing uit de koker van ontwerper Hermann Tilke. Iedere week kan er geracet worden op een circuit met een andere configuratie en ook is er een gelimiteerd aantal fans welkom, weet Pitpass.

Dennis en Jordan leiden terugkeer Porsche in F1

Ook komt er een nieuw team in de Formule 1. Porsche keert in 2022 onder de naam Porsche Project-5 Formula 1 Team terug in de koningsklasse en Ron Dennis en Eddie Jordan staan aan het hoofd van het project. GrandPrix247 meldt dat de het uitstellen van de nieuwe technische reglementen tot 2022 voor Porsche de aanleiding is geweest om alsnog terug te keren in de F1, iets wat eerder nog met klem tegengesproken werd.

On This Day: Hesketh test vliegende F1-auto

Vandaag 45 jaar geleden testte Hesketh een unieke F1-bolide. Tijdens een privétest reed James Hunt in de 308B-TT, die 1.800 pk produceerde en een topsnelheid van 402 kilometer per uur bereikte. Hobbels veranderden daardoor wel in gevaarlijke springschansen.