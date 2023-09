De Formule 1-carrière van Oscar Piastri heeft tijdens de Grand Prix van Japan een volgend, mooi hoofdstuk gekregen. De Australiër maakte in de kwalificatie grote indruk om zijn McLaren op de tweede plek te krijgen en tijdens de race stond hij met een derde plaats voor de eerste keer op het F1-podium. Toch was de coureur zelf niet tevreden, want tijdens de race kon de rookie het bandenmanagement niet goed voor elkaar krijgen. Daarbij zoekt hij de oplossing voornamelijk bij zichzelf. "Ik was denk ik tijdens bepaalde momenten van de race gewoon niet snel genoeg", aldus een zelfkritische Piastri na afloop van de race op Suzuka. "Deze races met hoge bandendegradatie zijn waarschijnlijk de grootste aspecten waar ik op dit moment aan moet werken. Dat is namelijk nog vrij nieuw voor me. In de juniorklasses had ik zulke races niet, dus de enige manier waarop ik dit kan leren is door gewoon te racen."

McLaren-teambaas Andrea Stella erkent dat Piastri inderdaad wat winst kan boeken op het gebied van bandenmanagement en stelt dat daar de tijd voor genomen mag worden. "Als het gaat over race pace, dan is het niet zo dat je race pace aan kan leren en dat het een soort vaardigheid is die je per race kan inzetten", vertelt de ingenieur. "Een race pace met hoge bandendegradatie, met een stuiterende auto, met een hoge snelheid en lage snelheden is in Japan nodig. Dat betekent echter niet dat het in Hongarije net zo moet, of op welk ander circuit dan ook. Het is dus een soort reis en dat heeft tijd nodig. Iedere situatie heeft namelijk zijn eigen karakter."

Over het verloop van de race van Piastri is Stella wel tevreden, waar volgens de teambaas richting de slotfase meer snelheid gevonden werd. "Ik weet zeker dat Oscar veel leert en richting het einde van zijn tweede stint was het al een stuk beter", aldus de Italiaan. "Het is dus een kwestie van systematisch alle lessen in je opnemen." Mede daardoor gaan er nog geen alarmbellen af bij Stella over de snelheid van zijn coureur: "Ik kies altijd voor pure snelheid en dat hebben we [bij hem] gezien. De grens opzoeken in een snelle ronde zoals in Suzuka, dat is veel moeilijker."