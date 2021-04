04:55

Producer hint op komst vijfde seizoen Drive to Survive

Sinds afgelopen maand is het derde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive te zien en wederom wordt de afleveringen goed bekeken. Liefhebbers van de serie kunnen zich in ieder geval opmaken voor een vierde seizoen. De filmcrews van Netflix waren bij de wintertest en de openingsrace in Bahrein aanwezig bij Red Bull en Mercedes. “Waar iedereen op hoopt, is een echt gevecht tussen Mercedes en Red Bull. Red Bull doet er heel erg koel onder en probeert het te nuanceren, maar iedereen lijkt te denken dat het tussen twee teams gaat”, zei producer James Gay-Rees in de podcast In the Fast Lane over wat er van seizoen vier verwacht mag worden. Ook hint hij op de komst van een vijfde seizoen in 2023. “Volgend jaar gaat het weer moeilijk worden, want dan zijn er nieuwe regels en nieuwe auto’s waardoor je een ander scenario krijgt. Desondanks zouden we graag door willen gaan.”