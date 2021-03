03:57

Russell: ‘Gek’ dat Williams geen technisch directeur had

Williams benoemde eerder deze maand FX Demaison tot technisch directeur. De Fransman is de opvolger van Paddy Lowe, die al in 2019 vertrok bij de Britse renstal. Sindsdien zat het team dus zonder technische baas en dat vindt George Russell eigenlijk best een beetje vreemd. “Tijdens mijn hele periode bij Williams hadden we geen technisch directeur, wat eigenlijk best gek is”, zei de Brit. “Het houdt in dat veel mensen werk hebben gedaan dat ze niet hoorden te doen. Als een technisch directeur het goed doet, kunnen deze monteurs en engineers zich weer focussen op hun eigen werk.”