Alonso staat te popelen

Fernando Alonso kijkt uit naar zijn rentree in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje nam twee jaar geleden, na enkele matige seizoenen bij McLaren, afscheid van de koningsklasse van de autosport, maar kondigde vorig jaar zijn terugkeer aan, bij het team waar hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde. Alonso bereidde zich de afgelopen maanden bijna manisch voor op zijn tweede leven in de F1 en heeft er enorm veel zin in. “Ik kijk echt uit naar komend weekend. Dit moment heeft veel voorbereiding gevergd, niet alleen met het team tijdens de tests en het werk afgelopen winter in de twee fabrieken [in Enstone en Viry], maar ook op persoonlijk vlak. Sinds ik ben teruggekeerd bij Alpine, heb ik veel moeite gedaan om me fysiek en mentaal voor te bereiden. Het was leuk om tijdens het testen weer achter het stuur van een F1-auto te zitten, maar ik kijk nu al uit naar de race.”