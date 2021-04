04:24 Leclerc met ‘oude’ Ferrari in actie op Fiorano Charles Leclerc warmt zich vanochtend tijdens de tweede testdag van Ferrari op Fiorano alvast wat op voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, over twee weken in Imola. De testrestricties verbieden Ferrari een nieuwe auto te gebruiken, dus Leclerc rijdt zijn rondjes in een SF71H uit 2018.