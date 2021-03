04:41

Vettel noemt Aston Martin-bolide ‘Honey Ryder’

Ook na zijn overstap naar Aston Martin blijft Sebastian Vettel zijn F1-bolides een vrouwennaam meegeven. De traditie stamt al uit de tijd bij Toro Rosso en Red Bull Racing, waarna hij daar bij Ferrari ook mee doorging. Dit seizoen komt de Duitser uit voor Aston Martin en daarom heeft hij een passende naam gekozen voor zijn AMR21: “Honey Ryder… De eerste van de reeks. Het is een nieuw verhaal, dus we dachten dat dit een goede was”, vertelde Vettel tijdens de persconferentie in Bahrein. De naam is een verwijzing naar de James Bond-film Dr. No, waarin de Zwitserse actrice Ursula Andress de rol van Bond girl Honey Ryder speelde.