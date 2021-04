04:21

Magnussen wees Toro Rosso af

Kevin Magnussen heeft in de Deense krant BT nog maar eens uit de doeken gedaan waarom hij eind 2018 niet op een aanbod van Toro Rosso (tegenwoordig AlphaTauri) inging. Daniel Ricciardo had net aangekondigd dat hij Red Bull ging verlaten en bij het team van Dietrich Mateschitz besloot men Pierre Gasly van Toro Rosso over te hevelen naar Red Bull. Daarop ontstond er dus een vacature bij de kleine stal uit Faenza en Magnussen werd daarvoor benaderd. “Het was niet zo dat er een contract lag of zo, maar het was duidelijk een optie.” De Deen zat echter prima op zijn plaats bij Haas dat net vijfde was geworden in het kampioenschap, terwijl Toro Rosso dat jaar op plek negen afsloot. “We kozen ervoor om er niet in mee te gaan, omdat ik me echt goed voelde bij Haas en geloofde dat we de positieve ontwikkeling konden voortzetten.” Een verkeerde keuze zo bleek achteraf. Vanaf 2019 ging het bergafwaarts met Haas en eind vorig seizoen moest Magnussen het team verlaten.