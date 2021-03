06:27

Coulthard: “Hamilton weet wanneer hij F1 moet verlaten”

Pas in februari werd bekend dat Lewis Hamilton ook in 2021 voor Mercedes racet. Eigenlijk werd al wel verwacht dat de Brit nog door zou gaan, maar de looptijd van het contract zorgt voor speculatie over hoe lang hij nog door wil. David Coulthard zet echter geen vraagtekens bij Hamiltons motivatie. “Als hij echt had geloofd dat het tijd was om te stoppen, was hij niet in Bahrein geweest voor de wintertest”, vertelde hij aan The Sun. “Hij heeft innerlijke rust en als hij dat gevoel had, dan had hij aangekondigd dat hij zou vertrekken. En als hij daarvoor kiest, denk ik niet dat hij ooit nog een ronde rijdt in een racewagen. Ik betwijfel of we hem ooit op iets als Le Mans zullen zien.”