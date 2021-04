04:14

Leclerc wil Ferrari zelfs met ‘verdubbeld salaris’ niet verlaten

Charles Leclerc tekende in de aanloop naar 2020 een nieuw contract dat hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt. De Monegask onderhandelde daarbij uit dat hij een raceversie van de SF90, waarmee hij zijn eerste GP won, zou ontvangen. Dat Leclerc zich goed voelt bij de Scuderia, blijkt wel uit het feit dat hij het team ook niet wil verlaten als een ander team hem het dubbele aan salaris biedt. “Nee, want Ferrari is bijzonder”, zei hij tegen Il Giornale. “Geld is een facet, maar ik geloof in het project en ik wil er helemaal voor gaan met het team waarvan ik als kind droomde.”