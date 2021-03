05:06

Ferrari kan eindelijk weer ‘op beide coureurs rekenen’

Met een zesde en achtste plaats eindigde Ferrari in Bahrein met beide auto’s in de punten. Na het lastige seizoen 2020 is het een hoopvol begin voor de Scuderia. Dat vindt teambaas Mattia Binotto ook, die lovend is over rijderscombinatie Carlos Sainz en Charles Leclerc. “Ik ben heel blij met onze coureurs, want ik kan nu op beiden rekenen. Dat is goed, want het zorgt voor de juiste spirit en het verlangen om samen met het team te groeien”, vertelde de Italiaan. “Dit was pas de eerste race: ze zullen hun bevindingen delen om de auto te leren begrijpen en te weten waar we onze pitstops en strategie moeten verbeteren. Dat is het doel voor dit seizoen, want we zullen niet veel ontwikkelen aan de auto door onze focus op 2022.”