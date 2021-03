04:49

‘Geen publiek bij MotoGP- en F1-races in Portugal’

Eerder deze maand bevestigde de Formule 1 dat het ook in 2021 een bezoek brengt aan het Portugese circuit van Portimao. F1 CEO Stefano Domenicali had toen goede hoop dat er ook publiek aanwezig zou kunnen zijn bij de race, maar inmiddels lijken de vooruitzichten daarop een stuk minder rooskleurig. Het Spaanse persbureau EFE meldt namelijk op basis van officiële bronnen dat publiek niet welkom is bij de GP van Portugal. Dit zou gelden voor zowel het MotoGP-evenement tussen 16 en 18 april als de F1-race twee weken later.