04:06

Tost: Stap AlphaTauri komt ‘vooral’ door Honda

AlphaTauri lijkt voor 2021 een prima auto gebouwd te hebben. Pierre Gasly slaagde er in Bahrein in om de AT02 op de vijfde startpositie te zetten, terwijl debutant Yuki Tsunoda zijn debuut opluisterde met een negende plaats en twee punten. Toch denkt teambaas Franz Tost dat het grootste deel van de stap voorwaarts is toe te schrijven aan de nieuwe Honda-motor. “Er zijn kleine stapjes gezet met het chassis, maar de grootste verbetering komt door van Honda en hun motor met significant meer vermogen", vertelde hij aan Speed Week. "Zo’n 70 procent van de verbeteringen komen van hun, 30 procent komt van de auto zelf.”