Liveblog F1 Zandvoort: FIA bevestigt DRS in Arie Luyendijkbocht

14:07 Williams-coureurs over Zandvoort Alexander Albon heeft zijn zinnen gezet op wederom een sterk weekend voor Williams, maar hij weet dat het niet eenvoudig gaat worden. “Zandvoort is een totaal ander circuit als Spa en we moeten ons daarop aanpassen. Er wordt met meer downforce gereden en het is lastig om in te halen. Zaterdag wordt een belangrijke dag voor ons. Hoewel we het liefst een herhaling van Spa zien [waar Albon een punt pakte], wordt dat natuurlijk erg moeilijk. Ik heb niet meer op Zandvoort geracet sinds 2015, dus we gaan hard werken op vrijdag en zaterdag om de baan te leren kennen en te kijken wat we kunnen bereiken.”



Teamgenoot Nicholas Latifi heeft zin om terug te keren naar Zandvoort. “Vorig jaar was de terugkeer van de baan erg leuk. Het is een old-school circuit en waarschijnlijk een van de leukere om een kwalificatieronde neer te zetten. Er zijn bochten met hoge snelheid, bochten met banking en het is erg smal met weinig ruimte voor fouten. Dat maakt het een baan met unieke karakteristieken. De sfeer van de fans maakte het erg bijzonder vorig jaar en ik weet zeker dat het dit jaar weer zo gaat zijn.”