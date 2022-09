Liveblog: Mediadag op Circuit Zandvoort in volle gang

Morgen is het eindelijk zover. Om 13.00 uur rijden de Formule 1-bolides naar buiten voor de eerste vrije training op Zandvoort. Dan weten we eindelijk hoe het ervoor staat met de krachtsverhoudingen tussen Red Bull Racing en Ferrari, en weten we hoe de nieuwe bolides van 2022 presteren op het traditionele circuit in de duinen.

Vorig jaar bleek al snel hoe uitdagend het circuit voor de wagens van 2021 was. Het aanremmen in bepaalde bochten was nog niet zo makkelijk. Bovendien duurde het lang voordat de coureurs de ideale lijn van bocht drie gevonden hadden, de Hugenholtzbocht die zo enorm schuin afloopt. Van tevoren waren er in 2021 grote zorgen of inhalen wel te doen zou zijn over het krappe circuit van Zandvoort. In de race bleek dat het wel mogelijk was. Max Verstappen kon Valtteri Bottas op het rechte stuk redelijk makkelijk voorbij steken, al had de Fin wel oude banden. In de race sneed Perez door het veld heen na een mislukte kwalificatie, maar makkelijk ging het niet.

Banden

Ook bandenmanagement was een uitdaging. Max Verstappen en Lewis Hamilton kozen bij de laatste stint voor een andere compound, en dat zorgde voor een spannende slotfase. Uiteindelijk was het Max Verstappen die de race won. Ook dit weekend lijken de banden een grote rol te gaan spelen.

Maar vandaag gaat er ook al een hoop gebeuren in en om Zandvoort. Zo vinden er de traditionele persconferenties plaats en zullen veel teams en coureurs ervoor kiezen om een rondje over de baan te lopen. Het nieuws vanaf het circuit stroomt binnen en dit liveblog zullen we de hele dag verversen met nieuwe updates. Onze redactie heeft vandaag drie mensen op locatie om het laatste nieuws op te vangen. Ook houden we de socials goed in de gaten. Het is tijd om de spanning nog wat extra op te bouwen en lekker af te gaan tellen naar de Grand Prix van Nederland!