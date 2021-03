06:09

Vettel houdt geloof in zichzelf

Sebastian Vettel is er van overtuigd dat hij nog steeds in staat is voor raceoverwinningen te gaan en sluit zelfs een vijfde wereldtitel niet uit. De 33-jarige coureur verhuisde in 2015 met vier wereldtitels achter zijn naam van Red Bull naar Ferrari, maar behaalde daar niet die fel begeerde vijfde titel. Inmiddels zit hij bij Aston Martin en daar is weer iets van de oude strijdlust teruggekeerd, zo blijkt uit een interview met Sport Bild. “Ik ben nog steeds goed genoeg om races te winnen en voor het kampioenschap te gaan, mits het pakket goed is. Ons team [Aston Martin] miste vorig jaar nipt de derde plaats in het teamklassement. Ik hoop dat we in 2021 net zo sterk of nog sterker zijn.” Het team lijkt er in ieder geval klaar voor: