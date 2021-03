08:53

Leclerc: Ferrari doet in 2021 niet mee om wereldtitels

Het seizoen 2020 verliep desastreus voor Ferrari, wat leidde tot de slechtste klassering in het constructeurskampioenschap sinds 1980. Dat werd mede veroorzaakt door de achterblijvende motor. Voor 2021 heeft de Scuderia een nieuwe krachtbron ontwikkeld, maar tegenover de Gazette de Monaco verklaart Leclerc dat hij niet verwacht dat zijn team nu ineens mee kan doen om de titels. “2020 was echt een moeilijk jaar, hoewel ik zeker van mijn fouten veel heb geleerd. We gaan proberen ons in 2021 te verbeteren, maar ik denk niet dat we om het kampioenschap gaan vechten - hoewel ik daar wel op hoop. Realistisch gezien denk ik echter niet dat het dit jaar haalbaar is.”