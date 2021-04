04:19 Kvyat past stoeltje in Imola Een opmerkelijk gezicht in de paddock van Imola. Daar liet opeens Alpine-reservecoureur Daniil Kvyat zich zien. Zijn aankomst leidde tot de speculatie of mogelijk Fernando Alonso of Esteban Ocon positief had getest op corona en de Rus komend weekend zou moeten invallen. Niets was minder waar: Kvyat had vanwege alle coronabeperkingen nog geen kans gehad om een stoeltje te passen bij zijn nieuwe werkgever en kwam dat op Imola doen. Inmiddels heeft hij het circuit weer verlaten.