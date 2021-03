04:13

Personeel Red Bull en Mercedes mag zelf kiezen voor Bahreinse inenting

De Gazzetta dello Sport pakte woensdag uit met het bericht dat teamleden van Ferrari en Mercedes zich in Bahrein laten inenten met een coronavaccin. Daar lijkt een kern van waarheid in te zitten, maar desondanks laat de kampioensformatie aan De Telegraaf weten dat die berichtgeving enigszins ‘misleidend’ is. Het team laat zich niet als groep vaccineren, maar geeft de teamleden zelf de keuze om op het aanbod van Bahrein in te gaan. Dat geldt overigens ook voor de medewerkers die namens Red Bull Racing naar het Bahrain International Circuit afreizen: “Het hangt allemaal af van de persoonlijke keuze van de individuen van het team.”