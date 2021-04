03:33

Alonso al weer achter het stuur

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, is Fernando Alonso vandaag maar weer eens in een Formule 1-wagen gestapt. De tweevoudig wereldkampioen werkt in Bahrein voor Pirelli een test af met de nieuwe banden voor de 18-inch wielen. Die worden volgend jaar geïntroduceerd in de Formule 1. Pirelli werkt een omvangrijk testprogramma af om het nieuwe rubber volgend jaar veilig te kunnen gebruiken. Aan dat programma doen negen teams mee met (oude) wagens die zijn aangepast aan de nieuwe wielen en banden. Eerder dit jaar testte Ferrari al en na Alpine komen in de loop van het jaar ook nog Mercedes, AlphaTauri, Alfa Romeo, Red Bull en McLaren, Haas en Aston Martin met het nieuwe rubber in actie.