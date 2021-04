04:17

Prost: Alonso weet dat hij geen races gaat winnen dit jaar

Fernando Alonso kende een ietwat tegenvallende terugkeer in de Formule 1. De Spanjaard startte de GP van Bahrein uitstekend vanaf P9, maar viel uit wegens oververhitte remmen. Een teleurstellend resultaat, vond Alonso zelf. Volgens Alpine-teamadviseur Alain Prost een begrijpelijk reactie in het heetst van de strijd, maar de Fransman ziet ook realisme bij Alonso.“Fernando is een perfectionist die veel eist van het team”, aldus Prost tegen Le Figaro. “Maar tegelijkertijd begrijpt ook hij dat het voor ons onmogelijk is om dit jaar op regelmatige basis mee te doen voor de overwinningen. Maar ik kan zeggen dat hij zeker zal vechten voor elk punt.” Alonso heeft zelf altijd aangegeven dat zijn focus niet op het huidige seizoen ligt, maar dat hij in 2022 – met het nieuwe technische reglement – vol voor zijn derde wereldtitel wil gaan.