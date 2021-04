03:38

Publiek in Oostenrijk welkom?

Na sombere berichten over het überhaupt doorgaan van de Grand Prix van Canada nu ook slecht nieuws uit Oostenrijk. De organisatie van de F1-race op de Red Bull Ring – op 4 juli – houdt er ernstig rekening mee dat er bij de Oostenrijkse GP geen of minder publiek aanwezig zal zijn. Het circuit is – zoals de naam al doet vermoeden – in handen van Red Bull en adviseur Helmut Marko heeft aan N-tv laten weten dat “het afwachten” is of er toeschouwers welkom zijn. “Het gaat in Oostenrijk helaas erg slecht met het vaccineren van de bevolking”, aldus Marko. Komend weekend is er in Imola ook al geen publiek aanwezig bij de race aldaar. Hoe de situatie er verderop in het seizoen bij andere races uitziet, hangt af van lokale overheden en de snelheid waarmee gevaccineerd wordt. Monaco en Silverstone zetten in op publiek en zijn al begonnen met de kaartverkoop. In Zandvoort gaat men voorlopig nog uit van een vol huis voor de Dutch GP in september.