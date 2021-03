03:36

Personeel Ferrari en Mercedes al ingeënt?

Bahrein had aangeboden om al het teampersoneel en de volgers van de Formule 1 in te enten met het vaccin van Pfizer-BioNTech, maar de F1-organisatie bedankte daarvoor. Ook de teams zouden niet staan te springen om het personeel te laten vaccineren, maar volgens de Gazzetta zouden Ferrari en Mercedes alsnog gebruik willen maken van het aanbod. Bij Ferrari zouden zo’n honderd medewerkers een prikje krijgen. Volgens de krant zouden de Italiaanse autoriteiten geen bezwaar hebben tegen de inenting.

