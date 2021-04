11:12 Hamilton sluit de training af als de snelste coureur van allemaal. De wereldkampioen van Mercedes noteerde 1.19.837, waarmee hij een tiende sneller was dan Verstappen. Wel was hij daarmee langzamer dan de tijd van Bottas eerder vanmiddag. De Fin eindigde in VT2 op de derde plaats, op ruim drie tienden van Hamilton.