09:47 Er zijn dus drie opvallende afwezigen in de top-tien, te beginnen met Perez. De Red Bull-coureur is slechts elfde op bijna een seconde van Hamilton. Ook opvallend is het ontbreken van Ferrari-rijders Sainz en Leclerc, die niet verder zijn gekomen dan P13 en P16. Vermoedelijk lag de focus in deze sessie op andere facetten dan het rijden van een toptijd.