10:04 Leclerc ging uiteindelijk naar de vijfde tijd, gevolgd door Ocon in de tweede Alpine. Gasly is op de zevende plek de beste AlphaTauri-rijder, terwijl Sainz in de tweede Ferrari op de achtste positie volgt. De top-tien wordt gecompleteerd door Raikkonen en Norris. Opvallend is dat Perez, de winnaar in Azerbeidzjan, slechts twaalfde werd.