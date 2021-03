01:40

Vandaag komen de volgende coureurs in actie:

Team Coureur(s) Mercedes Lewis Hamilton (ochtend)

Valtteri Bottas (middag) Red Bull Sergio Perez McLaren Daniel Ricciardo (ochtend)

Lando Norris (middag) Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend)

Lance Stroll (middag) Alpine Fernando Alonso Ferrari Carlos Sainz (ochtend)

Charles Leclerc (middag) AlphaTauri Yuki Tsunoda (ochtend)

Pierre Gasly (middag) Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Haas Nikita Mazepin (ochtend) Michael Schumacher(middag) Williams Nicholas Latifi

Geen Max Verstappen vandaag in actie. Deze zaterdag is het bij Red Bull de beurt aan Sergio Perez. En in Bahrein gaat vandaag ook Fernando Alonso voor het eerst de baan op.