09:08 Norris rijdt een ijzersterke ronde en rijdt 1.04.584 en neemt kortstondig P1 over! Dat wordt P2 als Verstappen een 1.04.489 rijdt en de koppositie in handen neemt. De Red Bull-coureur was in de eerste twee sectoren langzamer dan Norris, om in sector drie drie tienden te pakken op de McLaren-coureur.