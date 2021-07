14:05 Hamilton mag vanaf de eerste positie starten in de eerste F1-sprintrace ooit door 1.26.134 te noteren, op 0.075 seconde gevolgd door Verstappen. Bottas eindigde op de derde positie, terwijl Leclerc Perez is voorgebleven in de strijd om P4. Norris volgt op de zesde positie, 0.002 seconde voor teamgenoot Ricciardo. Russell eindigd op anderhalve tiende van P4 op de achtste plek in Q3, terwijl Sainz en Vettel de top-tien completeren.